Атака на Ростовскую область: есть погибшие, разрушения, горел танкер...

В ночь на 18 декабря атаке беспилотников подверглись Ростов, Батайск и Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он подтвердил, что в ростовском порту из-за атаки загорелось грузовое судно. Два члена экипажа погибли, еще три получили ранения. Губернатор не уточнил, о каком судне идет речь, но ранее мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявлял, что удар пришелся по танкеру, стоявшему у причала. В результате удара на танкере начался пожар. По его словам, танкер находился у причала в ЗЖМ (Западном жилом массиве), там расположен нефтеналивной порт. «Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — написал мэр.

Повреждена также многоэтажная новостройка на западе города, по предварительным данным, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли, сообщил глава региона.