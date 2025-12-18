USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Атака на Ростовскую область: есть погибшие, разрушения, горел танкер...

08:35 1481

В ночь на 18 декабря атаке беспилотников подверглись Ростов, Батайск и Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он подтвердил, что в ростовском порту из-за атаки загорелось грузовое судно. Два члена экипажа погибли, еще три получили ранения. Губернатор не уточнил, о каком судне идет речь, но ранее мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявлял, что удар пришелся по танкеру, стоявшему у причала. В результате удара на танкере начался пожар. По его словам, танкер находился у причала в ЗЖМ (Западном жилом массиве), там расположен нефтеналивной порт. «Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — написал мэр.

Повреждена также многоэтажная новостройка на западе города, по предварительным данным, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли, сообщил глава региона.

Мадуро бьет тревогу. А Трамп выдвинул требование к Венесуэле
Мадуро бьет тревогу. А Трамп выдвинул требование к Венесуэле
09:23 939
Трамп обратился к американцам. Объявления войны Венесуэле не было
Трамп обратился к американцам. Объявления войны Венесуэле не было
08:22 1426
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция
17 декабря 2025, 23:54 4186
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59 3972
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 5490
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32 9379
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 2850
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35 2376
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54 7634
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 6405
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10 6810

