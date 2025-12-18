USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Мадуро бьет тревогу. А Трамп выдвинул требование к Венесуэле

Венесуэла потребовала срочного заседания Совета Безопасности ООН, заявив об «открытой и преступной агрессии американского империализма». Текст обращения опубликовал в своих соцсетях министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

В документе отмечается, что США угрожают «колониальными притязаниями на нефть и ресурсы», принадлежащие венесуэльскому народу. Сообщается, что Соединенные Штаты не скрывают амбиций, желая захватить «крупнейший в мире нефтяной резерв». Подчеркивается, что Венесуэла остается твердой, единой и непоколебимой, защищая «свою независимость, достоинство и неотъемлемое право самостоятельно определять свою судьбу». По информации источников Reuters, заседание, скорее всего, будет назначено на вторник, 23 декабря.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро, обращаясь к нации, заявил, что в стране якобы происходит попытка осуществления смены режима. «В Венесуэле пытаются осуществить смену режима, чтобы установить марионеточное правительство, которое не продержится и 48 часов, чтобы передать ему нашу Конституцию, суверенитет и ресурсы», — утверждал венесуэльский лидер.

Мадуро добавил, что Венесуэла никогда не станет чьей-то колонией и смены режима в республике никогда не произойдет.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде нефтяных танкеров, подпавших под американские санкции и следующих в Венесуэлу или из нее, а власти страны охарактеризовал как «иностранную террористическую организацию». В ночь на 18 декабря у побережья Венесуэлы также были зафиксированы самолеты американской авиации.

Президент США заявил, что у Соединенных Штатов отняли права на нефть в Венесуэле. «Они все это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, недосмотрел за этим. Но теперь они так больше не поступят. Мы хотим все вернуть. Они забрали наши права на нефть. Там было много нефти, как вы знаете. Они выгнали наши компании, и мы хотим все это обратно», — заявил Трамп журналистам.

Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» эти притязания США. Венесуэла обвинила Трампа в нарушении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, которая обязала бы администрацию Дональда Трампа получить одобрение Конгресса перед началом военных действий против Венесуэлы. Инициатива не прошла с результатом 213 голосов против 211. Как сообщает The New York Times, резолюция была предложена демократом Джимом Макговерном. Она была призвана ограничить полномочия президента в эскалации конфликта с Венесуэлой. Противники резолюции, в основном республиканцы, заявили, что она подрывает способность президента защищать национальные интересы и бороться с наркотрафиком из региона.

Одновременно была отклонена вторая резолюция, требовавшая прекратить удары по судам в Карибском море и Тихом океане без разрешения Конгресса. С сентября США провели не менее 25 таких операций против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, отмечает NYT.

