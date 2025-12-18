USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Нефть оживает

10:05 121

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light (CIF) за один баррель выросла на $0,95, или на 1,52% и составила $63,4.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость февральского фьючерса 2025 года на экспорт нефти марки Brent выросла на 0,74%, достигнув $60,12 за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена январского фьючерса на нефть марки WTI также повысилась на 0,84%, составив $56,41 за баррель.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE упала на 1,15%, до $59,8 за баррель, а февральский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на 1,1%, до $55,9.

Мадуро бьет тревогу. А Трамп выдвинул требование к Венесуэле
Мадуро бьет тревогу. А Трамп выдвинул требование к Венесуэле
09:23 942
Трамп обратился к американцам. Объявления войны Венесуэле не было
Трамп обратился к американцам. Объявления войны Венесуэле не было
08:22 1429
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция
17 декабря 2025, 23:54 4187
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59 3973
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 5494
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32 9384
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 2851
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35 2377
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54 7637
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 6408
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10 6810

