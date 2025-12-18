Нефть оживает

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light (CIF) за один баррель выросла на $0,95, или на 1,52% и составила $63,4.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость февральского фьючерса 2025 года на экспорт нефти марки Brent выросла на 0,74%, достигнув $60,12 за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена январского фьючерса на нефть марки WTI также повысилась на 0,84%, составив $56,41 за баррель.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на бирже ICE упала на 1,15%, до $59,8 за баррель, а февральский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на 1,1%, до $55,9.