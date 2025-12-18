Крупнейшая партия оружия для Тайваня

Правительство США одобрило продажу Тайваню нескольких пакетов вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники общей оценочной стоимостью $11,1 млрд. Об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

Отмечается, что это второе объявление о продаже оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом. По данным портала, в списке из восьми пакетов вооружений названы гаубицы M109A7, ракетные комплексы HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B, беспилотные летательные аппараты и противотанковые системы FGM-148 Javelin.

Это крупнейший из пакетов вооружений, предоставленных Вашингтоном Тайбэю, пишет Reuters. Госдепартамент заявил, что поставки служат «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США», помогут повысить безопасность Тайваня и поспособствуют «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».