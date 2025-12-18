Допрашивают главаря карабахских сепаратистов

Главу карабах ских сепаратистов Самвела Шахраманяна в очередной раз вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщил его адвокат Роман Ерицян.

«Это очередной допрос, уголовное дело связано как с войной 2020 года, так и с событиями 2023 года», - цитируют его армянские СМИ.

Юрист сообщил, что по данному делу в июне и июле Шахраманяна допрашивали уже 12 раз.

Ранее армянская газета «Жоховурд» со ссылкой на источник писала, что представительство карабахских сепаратистов в Ереване, вероятно, закроют или конфискуют к концу года.