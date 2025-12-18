USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Сотрудники госслужбы сдали кровь для больных талассемией

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу совместно с Республиканским банком крови при Министерстве здравоохранения была организована кампания по сдаче крови.

В добровольной кампании по сдаче крови, проведенной в рамках программы «Во имя жизни без талассемии», приняли участие сотрудники госслужбы.

В ходе кампании врачи-гематологи медицинской бригады Банка крови проводили осмотр каждого донора, после чего брали анализ крови. Собранная кровь будет использована для лечения людей, страдающих талассемией, гемофилией и другими заболеваниями крови.

Отметим, что программа «Во имя жизни без талассемии» была создана по инициативе Фонда Гейдара Алиева, и по всему Азербайджану регулярно организуются кампании добровольного донорства крови.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1874
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4746
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 230
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1493
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10701
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4643
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7248
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 953
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 570
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 681
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1729

