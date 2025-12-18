Сотрудники госслужбы сдали кровь для больных талассемией

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу совместно с Республиканским банком крови при Министерстве здравоохранения была организована кампания по сдаче крови.

В добровольной кампании по сдаче крови, проведенной в рамках программы «Во имя жизни без талассемии», приняли участие сотрудники госслужбы.

В ходе кампании врачи-гематологи медицинской бригады Банка крови проводили осмотр каждого донора, после чего брали анализ крови. Собранная кровь будет использована для лечения людей, страдающих талассемией, гемофилией и другими заболеваниями крови.

Отметим, что программа «Во имя жизни без талассемии» была создана по инициативе Фонда Гейдара Алиева, и по всему Азербайджану регулярно организуются кампании добровольного донорства крови.