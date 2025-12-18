Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции

Азербайджан за январь–октябрь 2025 года увеличил поставки природного газа в Турцию до 9,798 млрд кубометров, превысив показатель за аналогичный период прошлого года на 3,5%. Такие данные приводит Совет по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

По информации ведомства, из этого объема 9,410 млрд кубометров было поставлено в рамках долгосрочных контрактов, еще 387,55 млн кубометров — на спотовом рынке.

В октябре поставки азербайджанского газа в Турцию достигли 996,8 млн кубометров, что на 1,17% меньше, чем годом ранее. При этом 977,63 млн кубометров пришлось на экспорт по долгосрочным соглашениям, а 19,16 млн кубометров – на спотовые поставки.

Совокупный импорт газа Турцией в октябре составил 4,104 млрд кубометров, увеличившись на 3,86%. Из этого объема 3,445 млрд кубометров (83,94% всех поставок) обеспечил трубопроводный газ, что на 3,92% меньше в годовом выражении, тогда как поставки сжиженного природного газа (СПГ) выросли в 1,8 раза – до 659,4 млн кубометров, или 16,06% общего импорта.

По итогам октября Азербайджан занял второе место среди поставщиков газа в Турцию с долей 24,28%. Лидером стала Россия, на которую пришлось 39,67% общего объема, третье место занял Иран (19,98%), далее следуют Алжир (8,86%) и Сенегал (2,4%).

В октябре газ в Турцию поступал из семи стран: из Азербайджана, России и Ирана — по трубопроводам, из Алжира, США, Египта и Сенегала – в виде СПГ.

Отметим, что, согласно данным EPDK, в 2024 году Азербайджан поставил в Турцию 11,478 млрд кубометров газа, что на 11,9% превышает показатель 2023 года.