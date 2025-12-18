После Берлина Майами

На этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым для переговоров с представителями США, сообщает Axios.

В эти выходные в Майами также запланированы переговоры Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, передает издание со ссылкой на чиновника Белого дома.

Axios уточняет, что планов на трехстороннюю встречу между представителями России, Украины и США сейчас нет. По данным издания, Уиткофф и Кушнер сообщат Дмитриеву о прогрессе, которого достигли украинские и американские переговорщики, и «попытаются убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением» о прекращении войны.

Визит Дмитриева в Майами состоится после переговоров 14 и 15 декабря в Берлине при участии президента Украины Владимира Зеленского, других украинских чиновников, представителей США и стран Европы. The New York Times писала, что на этих переговорах были согласованы два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предусматривают укрепление ВСУ, размещение европейских войск на западе страны и расширение использования американской разведки.