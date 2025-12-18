USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

После Берлина Майами

10:50 794

На этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым для переговоров с представителями США, сообщает Axios.

Американскую сторону на них будут представлять спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

В эти выходные в Майами также запланированы переговоры Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, передает издание со ссылкой на чиновника Белого дома.

Axios уточняет, что планов на трехстороннюю встречу между представителями России, Украины и США сейчас нет. По данным издания, Уиткофф и Кушнер сообщат Дмитриеву о прогрессе, которого достигли украинские и американские переговорщики, и «попытаются убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением» о прекращении войны.

Визит Дмитриева в Майами состоится после переговоров 14 и 15 декабря в Берлине при участии президента Украины Владимира Зеленского, других украинских чиновников, представителей США и стран Европы. The New York Times писала, что на этих переговорах были согласованы два документа о гарантиях безопасности Украине, которые предусматривают укрепление ВСУ, размещение европейских войск на западе страны и расширение использования американской разведки.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1878
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4746
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 235
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1496
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10701
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4645
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7248
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 956
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 571
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 683
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1733

