Успех украинской армии под Лиманом

Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины совместно с Главным управлением разведки провел штурмовые действия на Лиманском направлении. Об этом сообщили в корпусе в четверг, 18 декабря.

По данным украинской стороны, в ходе операции удалось стабилизировать линию фронта и улучшить тактическое положение подразделений Сил обороны Украины на данном участке. Также сообщается об уничтожении полка российской армии и захвате в плен значительного числа военнослужащих.

В Третьем армейском корпусе отметили, что проведенные действия ограничили возможности противника для маневра и создали условия для дальнейших оперативных решений на направлении.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что совместные действия с подразделениями ГУР позволили достичь оперативно-тактического результата. В свою очередь командир спецподразделения ГУР «Артан» Виктор Торкотюк положительно оценил работу личного состава и командиров, участвовавших в операции.