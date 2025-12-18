USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Успех украинской армии под Лиманом

11:03 1734

Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины совместно с Главным управлением разведки провел штурмовые действия на Лиманском направлении. Об этом сообщили в корпусе в четверг, 18 декабря.

По данным украинской стороны, в ходе операции удалось стабилизировать линию фронта и улучшить тактическое положение подразделений Сил обороны Украины на данном участке. Также сообщается об уничтожении полка российской армии и захвате в плен значительного числа военнослужащих.

В Третьем армейском корпусе отметили, что проведенные действия ограничили возможности противника для маневра и создали условия для дальнейших оперативных решений на направлении.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что совместные действия с подразделениями ГУР позволили достичь оперативно-тактического результата. В свою очередь командир спецподразделения ГУР «Артан» Виктор Торкотюк положительно оценил работу личного состава и командиров, участвовавших в операции.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1878
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 238
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1497
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10702
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4647
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7249
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 956
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 571
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 684
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1735

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1878
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 238
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1497
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10702
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4647
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7249
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 956
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 571
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 684
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1735
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться