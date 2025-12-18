USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Три проблемы ВСУ

The Economist
11:09 1105

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности в зоне боевых действий, сообщает The Economist.

Первая причина состоит в проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением. Источник в Генштабе Украины рассказал, что в первой половине 2025 года ВСУ с трудом восполняли собственные потери.

Вторым фактором служит растущая компетентность России в области ведения боевых действий с использованием беспилотников. На некоторых участках линии фронта у России гораздо больше дронов, которые могут действовать на больших расстояниях, отмечает журнал.

Третий фактор — местные условия. По данным The Economist, на Покровском направлении у украинского командования давно наблюдаются проблемы с координацией.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1878
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 240
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1499
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10702
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4648
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7249
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 956
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 571
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 684
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1736

