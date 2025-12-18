Три проблемы ВСУ

Первая причина состоит в проблемах с призывом и материально-техническим обеспечением. Источник в Генштабе Украины рассказал, что в первой половине 2025 года ВСУ с трудом восполняли собственные потери.

Вторым фактором служит растущая компетентность России в области ведения боевых действий с использованием беспилотников. На некоторых участках линии фронта у России гораздо больше дронов, которые могут действовать на больших расстояниях, отмечает журнал.

Третий фактор — местные условия. По данным The Economist, на Покровском направлении у украинского командования давно наблюдаются проблемы с координацией.