USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Китай поддержал Венесуэлу

11:18 681

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Венесуэле, осудив одностороннее давление. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры для усиления давления на южноамериканскую страну, пишет Bloomberg.

Главный дипломат КНР заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «односторонней травли» и поддерживает все страны в защите их суверенитета и национального достоинства. 

Хотя Ван не назвал США напрямую, эти замечания прозвучали менее чем через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о военно-морских действиях в социальных сетях. Этот шаг знаменует собой значительную эскалацию кампании Вашингтона по отстранению социалистического лидера страны Николаса Мадуро.

Ван добавил, что Венесуэла имеет право развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и что Китай считает, что международное сообщество поддерживает позицию Венесуэлы.

Напомним, во вторник глава Белого дома приказал блокировать подсанкционные нефтяные танкеры, которые въезжают и выезжают из Венесуэлы. «Шок для них будет несравненным», - написал Трамп в сообщении в Truth Social.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1880
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 242
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1500
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10702
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4649
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7249
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 957
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 571
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 684
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1737

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1880
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 242
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1500
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10702
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4649
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7249
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 957
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 571
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 684
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1737
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться