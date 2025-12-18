Китай поддержал Венесуэлу

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Венесуэле, осудив одностороннее давление. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры для усиления давления на южноамериканскую страну, пишет Bloomberg.

Главный дипломат КНР заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «односторонней травли» и поддерживает все страны в защите их суверенитета и национального достоинства.

Хотя Ван не назвал США напрямую, эти замечания прозвучали менее чем через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о военно-морских действиях в социальных сетях. Этот шаг знаменует собой значительную эскалацию кампании Вашингтона по отстранению социалистического лидера страны Николаса Мадуро.

Ван добавил, что Венесуэла имеет право развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и что Китай считает, что международное сообщество поддерживает позицию Венесуэлы.

Напомним, во вторник глава Белого дома приказал блокировать подсанкционные нефтяные танкеры, которые въезжают и выезжают из Венесуэлы. «Шок для них будет несравненным», - написал Трамп в сообщении в Truth Social.