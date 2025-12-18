Поможет ли Евросоюз Украине?

Лидеры Евросоюза 18 декабря обсудят источники финансирования Украины на 2026–2027 годы, при этом основным вариантом рассматривается использование замороженных в ЕС российских активов, решение по которому зависит от позиции Бельгии. Об этом пишет Reuters.

«ЕС хочет продолжать финансировать Украину и поддерживать ее борьбу, поскольку считает войну России угрозой для собственной безопасности. Лидеры ЕС также стремятся продемонстрировать активность и силу европейских стран после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал их «слабыми», – говорится в материале.

В этой связи Евросоюз планирует задействовать 210 млрд евро активов Центрального банка РФ, замороженных в ЕС, в качестве основы для предоставления займа Украине. «Если мы не найдем ответа на этот вопрос (как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах), мы не дадим Украине возможности защищаться. Это будет иметь серьезные последствия... для безопасности остальной Европы», – отметил в интервью Reuters высокопоставленный дипломат ЕС.

По словам дипломата, использование российских активов является «единственным вариантом» и поддерживается большинством стран, поскольку позволяет обеспечить значительный объем финансирования без увеличения госдолга или экстренных бюджетных мер.

Как указывает Reuters, для реализации этих планов лидерам ЕС необходимо заручиться согласием Бельгии, на долю которой приходится 185 млрд евро из общей суммы, и убедить ее в том, что страна не останется без поддержки в случае подачи Россией исков в международные суды.

Большинство государств ЕС готовы предоставить соответствующие гарантии, однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер указывает, что в случае успешных исков России суммы возможных компенсаций могут значительно превысить объем средств, находящихся в Бельгии, а сами судебные разбирательства способны растянуться на многие годы.

«Гарантии, которые могут предоставить государства-члены, имеют свои пределы. Де Вевер, кажется, хочет получить бессрочные гарантии, но ни одно государство-член ЕС не может предоставить бессрочных гарантий. Ни одно правительство ЕС не может обратиться к своему парламенту и попросить о бессрочных гарантиях на бессрочные суммы в евро. Это просто невозможно», – подчеркнул другой высокопоставленный дипломат ЕС.

В этой связи, по словам дипломатов, сегодняшние обсуждения лидеров будут сосредоточены на сужении объема гарантий до формата, который устроит и другие страны союза, при этом они выразили уверенность, что решение по финансированию Украины будет найдено. «Это не Европейский совет, где мы можем разойтись в пятницу и не иметь ничего. Поэтому решение будет готово в пятницу утром», – указал третий высокопоставленный дипломат ЕС.

При этом сама Бельгия категорически выступила против возможного решения об экспроприации замороженных российских активов. «Мы просто пытаемся избежать краха нашей собственной экономики в ситуации, когда будет принято решение без соответствующих гарантий (для Бельгии на случай ответных мер со стороны России)», – сказал глава бельгийского МИД Максим Прево, выступая в парламенте страны. Его слова приводит агентство Belga.

Министр отметил, что Брюссель одобрит решение о конфискации российских активов только в случае, если «все запрошенные Бельгией гарантии будут полностью предоставлены», при этом подчеркнув, что этот механизм не является единственным способом оказания помощи Украине. Прево также опроверг утверждения о том, что действия Брюсселя продиктованы стремлением извлечь выгоду из налогов, начисляемых на замороженные в Бельгии средства российского ЦБ, уточнив, что все эти средства направляются на поддержку украинских военных.

Прево отверг и заявления о том, что его страна якобы занимает «пророссийскую» позицию.

Тем временем издание Politico отмечает, что европейские лидеры разделились на два лагеря из-за разногласий по вопросу конфискации российских активов. Основной спор касается источников средств: Германия, а также страны Северной и Восточной Европы выступают за предоставление Украине кредита за счет российских активов, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Против этой схемы выступают Бельгия, Италия, Венгрия, Словакия, Болгария и Мальта. Брюссель и Рим предлагают альтернативу – выпуск общеевропейского долга под гарантии бюджета ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что к саммиту подготовлены два варианта решений – на основе активов и на основе заимствований. По данным Politico, одним из ключевых вопросов обсуждений стала возможность исключения Венгрии и Словакии из совместной схемы погашения долга, поскольку обе страны выступают против предоставления Украине дальнейшей помощи.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос использования замороженных российских активов снят с повестки саммита ЕС, отметив, что Еврокомиссия отказалась от обсуждения этой темы. Венгерский портал 444.hu уточняет, что публичных подтверждений этому пока нет.

Ранее Politico со ссылкой на диписточники сообщил, что переговоры о финансировании Киева за сутки до саммита «пошли вспять». Орбан назвал идею совместного долга ЕС неприемлемой для Венгрии и пообещал блокировать ее, напомнив, что такие решения требуют единогласия, а также раскритиковал бессрочную заморозку российских активов, принятую с использованием чрезвычайных полномочий ЕК.

В то же время источники ANSA и Euractiv сообщают, что в ЕС рассматривают варианты обхода венгерского вето, в том числе при поддержке Бельгии.

Американская газета The Times со ссылкой на источники сообщает, что администрация США не намерена поддерживать планы Евросоюза по изъятию замороженных российских активов. По словам собеседников издания, представители Вашингтона в частном порядке предупреждают, что в случае конфискации ЕС и Великобритании придется «вернуть деньги» России. Как отмечает газета, в США опасаются, что изъятие средств может затянуть конфликт в Украине и лишить Запад рычагов влияния на Москву.