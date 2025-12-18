USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Российская разведка запугивает бельгийских политиков

Российская разведка организовала кампанию запугивания бельгийских политиков и высокопоставленных руководителей финансовых организаций, чтобы заблокировать использование замороженных активов Центробанка РФ для Украины, пишет Guardian со ссылкой на данные европейских спецслужб.

По информации спецслужб, кампания была нацелена на руководителей страны и ключевых фигур Euroclear — бельгийского депозитария, в котором хранится большая часть замороженных активов России. Угрозы, в частности, получала генеральный директор Euroclear Валери Урбен.

Собеседники The Guardian среди европейских чиновников считают, что ответственность за кампанию несет российская военная разведка (ГРУ), не уточняя, на чем основываются такие выводы. Никаких деталей о том, в чем заключалась кампания запугивания, в публикации не приводится.

В Euroclear от комментариев отказались. «Любые потенциальные угрозы рассматриваются в первоочередном порядке и тщательно расследуются, в том числе при соответствующей поддержке властей», — заявил представитель депозитария.

В марте 2025 года издания EUobserver, De Morgen, Humo и Le Monde в совместном расследовании писали, что Euroclear заключила контракт с французской частной охранной компанией Amarante для защиты своего генерального директора Валери Урбен и семи других членов исполнительного совета.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году.

