USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Euronews подготовил специальный выпуск о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

видео
11:28 720

Телеканал Euronews представил специальную программу, посвященную проекту Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, который является одним из ключевых проектов цифровой связи в регионе. В выпуске программы Azerbaijan Diary («Азербайджанский Дневник»), сообщается, что будучи ключевым компонентом инициативы «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), данный проект предусматривает создание первой волоконно-оптической инфраструктуры по дну Каспийского моря.

Председатель Совета директоров AzerTelecom Эмиль Масимов рассказал о преимуществах Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии для стремительно развивающегося региона Среднего Коридора и поделился последними новостями о ходе реализации проекта. Он подчеркнул, что эта устойчивая линия связи значительно ускорит развитие ИКТ-экосистемы региона: «Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия станет стратегически важным цифровым маршрутом, обеспечивающим более короткую, сбалансированную и диверсифицированную передачу данных между Европой и Азией».

В программе также была предоставлена подробная информация об основных технических характеристиках проекта. Было отмечено, что кабельная линия, строительство которой планируется завершить к концу 2026 года, снизит технологическую зависимость в регионе, расширит спектр цифровых услуг и создаст новые возможности для стран, бизнеса и сообществ.

Представляем специальную программу, подготовленную Euronews, о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии.

О компании AzerTelecom

AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие телекоммуникационные сервисы. Компания быстро развивается на местных, региональных и международных рынках, постоянно внедряя передовые технологии и инновации для обеспечения устойчивого развития общества и ИКТ-сектора. 

AzerTelecom является частью Azerconnect Group, которая входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства. 

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1882
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 250
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1507
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10706
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4651
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7250
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 961
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 573
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1739

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1882
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 250
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1507
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10706
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4651
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7250
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 961
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 573
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться