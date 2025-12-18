Euronews подготовил специальный выпуск о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

Телеканал Euronews представил специальную программу, посвященную проекту Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, который является одним из ключевых проектов цифровой связи в регионе. В выпуске программы Azerbaijan Diary («Азербайджанский Дневник»), сообщается, что будучи ключевым компонентом инициативы «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), данный проект предусматривает создание первой волоконно-оптической инфраструктуры по дну Каспийского моря.

Председатель Совета директоров AzerTelecom Эмиль Масимов рассказал о преимуществах Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии для стремительно развивающегося региона Среднего Коридора и поделился последними новостями о ходе реализации проекта. Он подчеркнул, что эта устойчивая линия связи значительно ускорит развитие ИКТ-экосистемы региона: «Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия станет стратегически важным цифровым маршрутом, обеспечивающим более короткую, сбалансированную и диверсифицированную передачу данных между Европой и Азией».