Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению

В соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна, состоявшейся 28 ноября в городе Габале, сегодня будет отправлено 22 вагона бензина марки АИ-95, произведенного Госнефтекомпанией (SOCAR).

Как отмечает АПА, экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, а бензин будет продаваться по ценам, соответствующим международному рынку.

В заявлении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, распространенном 8 декабря, сообщалось, что 5 декабря от партнеров Грузии поступило обращение с просьбой осуществить разовый транзит топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии: «По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Грузинской железной дороге было дано указание немедленно, на разовой основе осуществить полностью бесплатную железнодорожную перевозку грузов».