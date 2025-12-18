USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению

11:31

В соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна, состоявшейся 28 ноября в городе Габале, сегодня будет отправлено 22 вагона бензина марки АИ-95, произведенного Госнефтекомпанией (SOCAR).

Как отмечает АПА, экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, а бензин будет продаваться по ценам, соответствующим международному рынку.

В заявлении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, распространенном 8 декабря, сообщалось, что 5 декабря от партнеров Грузии поступило обращение с просьбой осуществить разовый транзит топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии: «По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Грузинской железной дороге было дано указание немедленно, на разовой основе осуществить полностью бесплатную железнодорожную перевозку грузов».

