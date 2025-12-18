Чтобы новогодние праздники не омрачились пожаром…

Традиционные новогодние торжества у наряженной елки представляют собой пожарную опасность. К сожалению, следует отметить, что безразличие некоторых граждан, включая физических и юридических лиц, к самым простым правилам безопасности и несоблюдение требований пожарной безопасности в конечном итоге приводит к пожарам, представляющим угрозу для здоровья людей, причиняющим материальный ущерб имуществу и инфраструктуре, а иногда превращающимся и в трагедии.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению, а также к руководителям объектов, где будут проводиться новогодние торжества, с напоминанием о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Напоминаем:

- Елка, украшенная в домах и местах проведения праздников, должна быть прочно закреплена, а ветви ее не должны касаться потолка и стен;

- для освещения следует использовать электроприборы и устройства, соответствующие правилам и стандартам;

- елку нельзя украшать легковоспламеняющимися игрушками;

- в помещении нельзя запускать фейерверки;

- оставляя помещение, осветительные приборы следует отключать от электросети.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий следует учитывать следующее:

- Стены, потолок и пол помещения, где проводится праздник, должны быть огнестойкими;

- на окнах не должно быть железных решеток;

- в помещении должно быть два выхода, над аварийной дверью должна висеть зеленая светящаяся электрическая вывеска со словом «Выход»;

- ничто не должно препятствовать свободному выходу по аварийным путям;

- эвакуационные пути должны быть освещены и вести непосредственно к выходу;

- двери помещения должны открываться наружу;

- в помещении не должно находиться больше запланированного количества людей;

- нельзя полностью выключать свет в помещении, где находятся люди;

- помещение должно быть оборудовано основным противопожарным оборудованием;

- должен быть обеспечен свободный доступ к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и бассейнам, а дороги, ведущие к этим местам, не должны использоваться в качестве парковок для транспортных средств.

В соответствии с законодательством руководители всех объектов и предприятий, где проводятся праздничные новогодние мероприятия, независимо от формы собственности, несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Поэтому накануне мероприятия необходимо проверить все устройства, оборудование и т. д., относящиеся к системе противопожарной защиты объекта, убедиться в их исправности, а также провести обучение всех сотрудников объекта по пожарной безопасности и четко ознакомить их с обязанностями в случае возможного пожара.

Администрация мест проведения мероприятий обязана обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии со своими обязанностями. Руководители объектов могут обратиться в Государственную службу пожарной охраны МЧС за методической помощью и экспертным заключением по вопросу обеспечения пожарной безопасности.

Помните: несоблюдение правил пожарной безопасности представляет угрозу для жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!