USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Чтобы новогодние праздники не омрачились пожаром…

МЧС напоминает о правилах безопасности; видео
11:45 256

Традиционные новогодние торжества у наряженной елки представляют собой пожарную опасность. К сожалению, следует отметить, что безразличие некоторых граждан, включая физических и юридических лиц, к самым простым правилам безопасности и несоблюдение требований пожарной безопасности в конечном итоге приводит к пожарам, представляющим угрозу для здоровья людей, причиняющим материальный ущерб имуществу и инфраструктуре, а иногда превращающимся и в трагедии.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению, а также к руководителям объектов, где будут проводиться новогодние торжества, с напоминанием о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Напоминаем:

- Елка, украшенная в домах и местах проведения праздников, должна быть прочно закреплена, а ветви ее не должны касаться потолка и стен;

- для освещения следует использовать электроприборы и устройства, соответствующие правилам и стандартам;

- елку нельзя украшать легковоспламеняющимися игрушками;

- в помещении нельзя запускать фейерверки;

- оставляя помещение, осветительные приборы следует отключать от электросети.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий следует учитывать следующее:

- Стены, потолок и пол помещения, где проводится праздник, должны быть огнестойкими;

- на окнах не должно быть железных решеток;

- в помещении должно быть два выхода, над аварийной дверью должна висеть зеленая светящаяся электрическая вывеска со словом «Выход»;

- ничто не должно препятствовать свободному выходу по аварийным путям;

- эвакуационные пути должны быть освещены и вести непосредственно к выходу;

- двери помещения должны открываться наружу;

- в помещении не должно находиться больше запланированного количества людей;

- нельзя полностью выключать свет в помещении, где находятся люди;

- помещение должно быть оборудовано основным противопожарным оборудованием;

- должен быть обеспечен свободный доступ к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и бассейнам, а дороги, ведущие к этим местам, не должны использоваться в качестве парковок для транспортных средств.

В соответствии с законодательством руководители всех объектов и предприятий, где проводятся праздничные новогодние мероприятия, независимо от формы собственности, несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Поэтому накануне мероприятия необходимо проверить все устройства, оборудование и т. д., относящиеся к системе противопожарной защиты объекта, убедиться в их исправности, а также провести обучение всех сотрудников объекта по пожарной безопасности и четко ознакомить их с обязанностями в случае возможного пожара.

Администрация мест проведения мероприятий обязана обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии со своими обязанностями. Руководители объектов могут обратиться в Государственную службу пожарной охраны МЧС за методической помощью и экспертным заключением по вопросу обеспечения пожарной безопасности.

Помните: несоблюдение правил пожарной безопасности представляет угрозу для жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1887
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 257
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1510
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10708
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4651
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7251
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 964
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 574
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1742

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1887
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4747
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 257
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1510
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10708
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4651
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7251
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 964
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 574
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться