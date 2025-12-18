Массовые задержания турецких знаменитостей

В рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого прокуратурой Стамбула, были задержаны певица Алена Тилки, инфлюенсер Данла Билич, актриса Ирем Сак и Мюмине Сенна Йылдыз.

Сообщается, что прокуратура Стамбула выдала санкции на их арест. При этом актрису Мелису Дёнгель, певца Юсуфа Гюнея и Джихана Шенсезлю по месту жительства обнаружить не удалось — их розыск продолжается.

Ранее был задержан также инфлюенсер и предприниматель Серкан Яшар. Накануне его доставили в стамбульский суд для дачи показаний. Воспользовавшись законом «о признании и раскаянии», он дал показания и был освобожден. Предполагается, что именно его показания стали основанием для задержания других фигурантов дела.

Отметим, что за последний месяц в Турции в ходе масштабных операций против потребителей наркотиков были задержаны десятки известных личностей. На прошлой неделе положительные результаты наркотических тестов были зафиксированы у главного редактора Habertürk Мехмета Акифа Эрсоя, телеведущей Элы Рюмейсы Джебеджи, а также сотрудников телеканала Шевкие Дилары Йылдыз, Мустафы Маназа, Эбру Гюлан и Бюсе Озтай.