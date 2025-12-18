USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Массовые задержания турецких знаменитостей

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:47 1511

В рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого прокуратурой Стамбула, были задержаны певица Алена Тилки, инфлюенсер Данла Билич, актриса Ирем Сак и Мюмине Сенна Йылдыз.

Сообщается, что прокуратура Стамбула выдала санкции на их арест. При этом актрису Мелису Дёнгель, певца Юсуфа Гюнея и Джихана Шенсезлю по месту жительства обнаружить не удалось — их розыск продолжается.

Ранее был задержан также инфлюенсер и предприниматель Серкан Яшар. Накануне его доставили в стамбульский суд для дачи показаний. Воспользовавшись законом «о признании и раскаянии», он дал показания и был освобожден. Предполагается, что именно его показания стали основанием для задержания других фигурантов дела.

Отметим, что за последний месяц в Турции в ходе масштабных операций против потребителей наркотиков были задержаны десятки известных личностей. На прошлой неделе положительные результаты наркотических тестов были зафиксированы у главного редактора Habertürk Мехмета Акифа Эрсоя, телеведущей Элы Рюмейсы Джебеджи, а также сотрудников телеканала Шевкие Дилары Йылдыз, Мустафы Маназа, Эбру Гюлан и Бюсе Озтай.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1890
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4748
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 258
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1513
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10709
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4651
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7251
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 965
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 574
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1743

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1890
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4748
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 258
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1513
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10709
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4651
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7251
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 965
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 574
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться