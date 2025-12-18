USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Уиткофф привез Трампу ящик икры из России

11:50 950

Президенту США Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Подарок американскому лидеру передал его спецпосланник Стивен Уиткофф. Он попробовал икру на обеде в московском ресторане «Савва» перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в министерстве.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», – сказано в сообщении. Икру произвели на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 2 декабря. Беседа продолжалась более пяти часов, в ее ходе обсуждался «мирный план» по Украине. 

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1892
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4748
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 260
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1518
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10709
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4653
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7251
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 968
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 575
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1746

