Уиткофф привез Трампу ящик икры из России

Президенту США Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

Подарок американскому лидеру передал его спецпосланник Стивен Уиткофф. Он попробовал икру на обеде в московском ресторане «Савва» перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в министерстве.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», – сказано в сообщении. Икру произвели на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 2 декабря. Беседа продолжалась более пяти часов, в ее ходе обсуждался «мирный план» по Украине.