Возвращение азербайджанцев из Германии

17 декабря из Германии были реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, передача граждан осуществлялась в рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Госслужбой, осуществляет соответствующие меры в направлении оперативного решения проблем реадмиссируемых граждан Азербайджана, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.