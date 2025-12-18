USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Возвращение азербайджанцев из Германии

11:57 857

17 декабря из Германии были реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, передача граждан осуществлялась в рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения».

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Госслужбой, осуществляет соответствующие меры в направлении оперативного решения проблем реадмиссируемых граждан Азербайджана, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1892
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4748
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 263
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1521
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10709
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4653
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7252
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 968
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 575
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1748

