Рекордная сделка Израиля с Египтом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил заключение соглашения о поставках газа Египту на общую сумму в 112 млрд шекелей ($34,6 млрд). По его словам, речь идет о рекордной сделке в этой сфере для его страны.

«Сегодня я одобрил крупнейшую газовую сделку в истории Израиля. Объем соглашения составляет 112 млрд шекелей. Из них 58 млрд ($17,9 млрд) пойдут напрямую в государственную казну», - сказал Нетаньяху в специальном телеобращении к нации, которое записал совместно с министром энергетики Израиля Эли Коэном.

По его словам, соглашение предполагает масштабные инвестиции в газовую инфраструктуру, оно заключено с участием американской компании Chevron и израильских партнеров. «Я утвердил эту сделку после того, как были обеспечены наши интересы в сфере безопасности и иные жизненно важные интересы, о которых я не буду говорить здесь подробно. Эта сделка значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе», - отметил Нетаньяху.