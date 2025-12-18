USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Рекордная сделка Израиля с Египтом

11:59 565

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что одобрил заключение соглашения о поставках газа Египту на общую сумму в 112 млрд шекелей ($34,6 млрд). По его словам, речь идет о рекордной сделке в этой сфере для его страны.

«Сегодня я одобрил крупнейшую газовую сделку в истории Израиля. Объем соглашения составляет 112 млрд шекелей. Из них 58 млрд ($17,9 млрд) пойдут напрямую в государственную казну», - сказал Нетаньяху в специальном телеобращении к нации, которое записал совместно с министром энергетики Израиля Эли Коэном.

По его словам, соглашение предполагает масштабные инвестиции в газовую инфраструктуру, оно заключено с участием американской компании Chevron и израильских партнеров. «Я утвердил эту сделку после того, как были обеспечены наши интересы в сфере безопасности и иные жизненно важные интересы, о которых я не буду говорить здесь подробно. Эта сделка значительно укрепляет статус Израиля как региональной энергетической державы и способствует стабильности в нашем регионе», - отметил Нетаньяху.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1893
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
17 декабря 2025, 23:54 4749
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 266
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1523
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
17 декабря 2025, 22:32 10709
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
03:34 4653
Герой нашего времени
Герой нашего времени
17 декабря 2025, 22:22 7252
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 968
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 575
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1748

