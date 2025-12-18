Саммит ЕС разбирается с активами России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите ЕС в четверг будет решаться вопрос экспроприации российских активов в рамках «репарационного кредита». Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем обсуждать две опции – финансирование Украины из бюджета, под который будет использован общеевропейский заем, либо «репарационный кредит», основанный на активах России», – сказала она.

При этом она подчеркнула, что никто не уйдет с саммита, пока не будет решен вопрос о финансировании Украины.

Тем временем премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал, чтобы в случае экспроприации активов России в ЕС аналогичные меры приняли также Великобритания и США, чтобы снизить финансовые риски для Европы.

«Другие страны за пределами ЕС и зоны евро должны также использовать активы России для поддержки Украины, чтобы снизить риски», – сказал он, выступая в парламенте Бельгии перед саммитом. Об этом сообщил телеканал VRT.

Газета Financial Times отмечает, что ряд стран Евросоюза опасаются ответных мер Москвы на бессрочную заморозку €210 млрд российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине.

Российская сторона обещала «самую жесткую реакцию» на изъятие средств, однако пока не раскрывала возможных шагов. Как пишет FT, речь может идти о конфискации оставшихся западных активов в России.

По данным издания, бельгийские чиновники считают, что «первой жертвой» ответных мер станет депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных в Европе российских активов на сумму около €260 млрд. Российский ЦБ подал к депозитарию иск на 18 трлн руб. Сам Euroclear предупреждал о возможной потере активов в России на €16 млрд.