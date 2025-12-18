USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Саммит ЕС разбирается с активами России

12:11 293

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите ЕС в четверг будет решаться вопрос экспроприации российских активов в рамках «репарационного кредита». Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем обсуждать две опции – финансирование Украины из бюджета, под который будет использован общеевропейский заем, либо «репарационный кредит», основанный на активах России», – сказала она.

При этом она подчеркнула, что никто не уйдет с саммита, пока не будет решен вопрос о финансировании Украины.

Тем временем премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал, чтобы в случае экспроприации активов России в ЕС аналогичные меры приняли также Великобритания и США, чтобы снизить финансовые риски для Европы.

«Другие страны за пределами ЕС и зоны евро должны также использовать активы России для поддержки Украины, чтобы снизить риски», – сказал он, выступая в парламенте Бельгии перед саммитом. Об этом сообщил телеканал VRT.

Газета Financial Times отмечает, что ряд стран Евросоюза опасаются ответных мер Москвы на бессрочную заморозку €210 млрд российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине.

Российская сторона обещала «самую жесткую реакцию» на изъятие средств, однако пока не раскрывала возможных шагов. Как пишет FT, речь может идти о конфискации оставшихся западных активов в России.

По данным издания, бельгийские чиновники считают, что «первой жертвой» ответных мер станет депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных в Европе российских активов на сумму около €260 млрд. Российский ЦБ подал к депозитарию иск на 18 трлн руб. Сам Euroclear предупреждал о возможной потере активов в России на €16 млрд.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1896
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4749
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 268
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1525
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10710
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4654
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7252
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 970
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 575
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1749

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1896
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4749
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 268
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1525
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10710
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4654
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7252
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 970
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 575
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1749
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться