Россия ночью ударила дронами по пяти областям Украины

В ночь на 18 декабря массированным атакам российских войск подверглись Одесская, Сумская, Черкасская, Днепропетровская и Запорожская области Украины.
В Одесской области Украины вечером 17 декабря зафиксировали повреждение жилого дома и учебного заведения из-за атаки российских БПЛА.
Семь человек получили травмы, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в ночь на 18 декабря. По его информации, шестерым пострадавшим оказали помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.
***
Российские беспилотники в ночь на четверг, 18 декабря, атаковали Черкасскую и Сумскую области Украины, сообщили местные власти. Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и как минимум один раненый.
Сумская община была атакована двумя ударными БПЛА, написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram.
В результате в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура, выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. По предварительным данным, погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал.
***
Утром 18 декабря руководитель Черкасской областной гражданской администрации (ОГА) Игорь Табурец сообщил о многочисленных повреждениях и 6 пострадавших в результате массированной российской атаки дронами на областной центр, сообщают украинские СМИ.
«Массированная атака ударными дронами на областной центр. Сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет», - написал он в соцсетях.
Руководитель ОГА отметил, что россияне целились по критической инфраструктуре, в результате чего была обесточена часть города. По его словам, энергетики продолжают работы по восстановлению.
«В результате падения БПЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили», - сообщил Табурец.
Жилой дом и гаражный кооператив повреждены в результате российского удара по городу Запорожье около 7 утра (около 9 утра по бакинскому времени) 18 декабря. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram.
«Россияне нанесли удар по Запорожью. Поврежден жилой дом. Последствия устанавливаются», - написал Федоров.
Позже он добавил, что в результате атаки также поврежден гаражный кооператив, но обошлось без пострадавших.
А накануне, 17 декабря, россияне запустили по Запорожью управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение. ОВА сообщала о 32 раненых.
***
В Кривом Роге из-за атаки БПЛА бушевали пожары, есть пострадавшие.
«В Кривом Роге (Днепропетровская область) из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека. Женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные на амбулаторном лечении», - сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.
Также в результате атаки горели хозяйственные постройки, повреждены частный дом, 5 двухэтажных домов, административное здание, здание учреждения культуры и гаражи.
«Никопольский район российские войска обстреляли из РСЗО «Град» и атаковали FPV-дроном. Под ударом оказались Марганец и Покровская община, последствия уточняются», - сообщил Гайваненко.
Также он сообщил о том, что в небе над Днепропетровской областью ПВО сбили 8 российских беспилотников.
December 18, 2025