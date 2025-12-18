Россия ночью ударила дронами по пяти областям Украины

В ночь на 18 декабря массированным атакам российских войск подверглись Одесская, Сумская, Черкасская, Днепропетровская и Запорожская области Украины.

В Одесской области Украины вечером 17 декабря зафиксировали повреждение жилого дома и учебного заведения из-за атаки российских БПЛА.

Семь человек получили травмы, сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в ночь на 18 декабря. По его информации, шестерым пострадавшим оказали помощь на месте. Еще одного человека госпитализировали в состоянии средней тяжести.

***

Российские беспилотники в ночь на четверг, 18 декабря, атаковали Черкасскую и Сумскую области Украины, сообщили местные власти. Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и как минимум один раненый.

Сумская община была атакована двумя ударными БПЛА, написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram.

В результате в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура, выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. По предварительным данным, погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал.

***

Утром 18 декабря руководитель Черкасской областной гражданской администрации (ОГА) Игорь Табурец сообщил о многочисленных повреждениях и 6 пострадавших в результате массированной российской атаки дронами на областной центр, сообщают украинские СМИ.

«Массированная атака ударными дронами на областной центр. Сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет», - написал он в соцсетях.

Руководитель ОГА отметил, что россияне целились по критической инфраструктуре, в результате чего была обесточена часть города. По его словам, энергетики продолжают работы по восстановлению.

«В результате падения БПЛА на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили», - сообщил Табурец.