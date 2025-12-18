Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны

Сигналы президента России Владимира Путина не новы, но есть вопрос, имеет ли он возможность продолжения войны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Этот вопрос (прекращения войны) уже зависит от наших партнеров, от их давления, санкционного прежде всего, ну и дипломатического», - сказал Зеленский.
По словам президента Украины, «сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате».
«Мы, вы видите, поддерживаем инициативы американцев. Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете, есть вопросы, у нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию по замороженным активам и еще некоторые вопросы, которые не согласованы, но тем не менее.
Я не думаю, что экономика России способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать, и Соединенные Штаты, если будут честными и открытыми, если Путин сейчас будет тормозить дипломатическую эту волну, а сейчас она такая самая большая за последнее время, то Соединенные Штаты будут давить на них больше. Посмотрим», - сказал украинский лидер.