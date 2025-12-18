USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны

12:37 272

Сигналы президента России Владимира Путина не новы, но есть вопрос, имеет ли он возможность продолжения войны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Этот вопрос (прекращения войны) уже зависит от наших партнеров, от их давления, санкционного прежде всего, ну и дипломатического», - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, «сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате».

«Мы, вы видите, поддерживаем инициативы американцев. Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете, есть вопросы, у нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию по замороженным активам и еще некоторые вопросы, которые не согласованы, но тем не менее.

Я не думаю, что экономика России способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать, и Соединенные Штаты, если будут честными и открытыми, если Путин сейчас будет тормозить дипломатическую эту волну, а сейчас она такая самая большая за последнее время, то Соединенные Штаты будут давить на них больше. Посмотрим», - сказал украинский лидер.

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1900
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4750
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 273
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1530
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10713
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4656
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7252
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 971
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 577
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1751

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
Азербайджан сегодня впервые отправляет бензин в Армению
11:31 1900
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4750
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны
12:37 273
Массовые задержания турецких знаменитостей
Массовые задержания турецких знаменитостей
11:47 1530
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:32 10713
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать?
Если бульвар уклоняется от налогов. Кто виноват? И что делать? haqqin.az из зала суда
03:34 4656
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема; все еще актуально
17 декабря 2025, 22:22 7252
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
Российская разведка запугивает бельгийских политиков
11:23 971
Поможет ли Евросоюз Украине?
Поможет ли Евросоюз Украине?
11:21 577
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
Азербайджан в тройке лидеров: кто и сколько газа продает Турции
10:41 687
Успех украинской армии под Лиманом
Успех украинской армии под Лиманом
11:03 1751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться