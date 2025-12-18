Зеленский: Американцы говорят, что Путин хочет окончания войны

«Этот вопрос (прекращения войны) уже зависит от наших партнеров, от их давления, санкционного прежде всего, ну и дипломатического», - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, «сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате».

«Мы, вы видите, поддерживаем инициативы американцев. Мы не согласны со всеми чертами тех или иных будущих договоренностей. Вы об этом знаете, есть вопросы, у нас есть некоторые разногласия по территориальному вопросу, финансированию по замороженным активам и еще некоторые вопросы, которые не согласованы, но тем не менее.

Я не думаю, что экономика России способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать, и Соединенные Штаты, если будут честными и открытыми, если Путин сейчас будет тормозить дипломатическую эту волну, а сейчас она такая самая большая за последнее время, то Соединенные Штаты будут давить на них больше. Посмотрим», - сказал украинский лидер.