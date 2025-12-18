USD 1.7000
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Новая платежная инициатива экосистемы Bir: с цифровой картой m10 начинается эпоха безграничных платежей

Экосистема Bir, последовательно внедряя современные цифровые платежные решения и упрощая повседневную жизнь своих клиентов, представляет очередную инновацию. Приложение m10, являющееся частью экосистемы и с момента запуска предоставляющее пользователям широкие возможности для цифровых операций, выводит использование средств на международный уровень благодаря встроенной цифровой карте m10.

Новая цифровая карта, представленная в рамках партнерства c глобальной технологической компанией в платежном секторе Mastercard, позволяет пользователям m10 удобно совершать платежи по всему миру.

Ключевой особенностью цифровой карты m10 является то, что ее баланс полностью совпадает с балансом электронного кошелька m10 пользователя. После регистрации в приложении и успешного прохождения идентификации пользователи могут активировать карту всего за несколько секунд. Для начала использования достаточно нажать кнопку «Разбудить карту» на главном экране приложения. Этот процесс считается одним из самых быстрых способов активации цифровой карты на рынке, что позволяет сразу после активации приступать к оплатам.

С цифровой картой m10 можно совершать платежи на всех POS-терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату (NFC). Добавив карту в мобильные кошельки Apple Wallet или Google Wallet, пользователи получают возможность оплачивать покупки даже без подключения к интернету.

Онлайн-платежи, добавление данных карты на различных сайтах, а также покупки за рубежом во время путешествий становятся полностью доступными с цифровой картой m10. При этом все ранее существующие функции кошелька m10 сохраняются в полном объеме. Пользователи по-прежнему могут осуществлять платежи внутри приложения, QR-платежи, операции между кошельками m10, внутренние и международные денежные переводы, а также оплачивать услуги BakıKart.

Напомним, в последние месяцы m10 принял участие в форуме Money 20/20 Europe, прошедшем в Амстердаме, где было объявлено о начале стратегического сотрудничества c глобальной технологической компанией в платежном секторе Mastercard. В рамках этого партнерства внедрение международных платежных решений, таких как цифровая карта m10, становится еще более доступным и удобным, что является важным шагом в продвижении цифровых финансовых решений Азербайджана на международной арене.

Для получения подробной информации посетите: www.b-b.az/bmdc

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

