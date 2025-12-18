В Минздраве встреча с директором департамента ВОЗ

USD 1.7000
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с директором Департамента инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Роббом Батлером.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Европейским региональным бюро ВОЗ и Азербайджаном. Помимо этого, стороны обсудили расширение состава Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья, перспективы присоединения Азербайджана к Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» и другие вопросы сотрудничества.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что наша страна эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и за прошедший период был успешно реализован ряд совместных проектов.

Было подчеркнуто, что в период коренных реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева в системе здравоохранения, формирование управления и финансирования здравоохранения в соответствии с современными концепциями, использование передового международного опыта, продуктивное сотрудничество с местными и зарубежными партнерами составляют основу этих преобразований: «Неоценима также роль Фонда Гейдара Алиева и его президента, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии азербайджанского здравоохранения».

Отметив, что Азербайджан привержен продвижению взаимосвязи климата и здоровья, Теймур Мусаев подчеркнул важность объединения глобальных усилий в области общественного здравоохранения: «В рамках прошедшей в ноябре 2024 года в столице Азербайджана 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) была создана Коалиция по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья. В то же время, Азербайджан приветствует создание Общеевропейской комиссии по климату и здоровью ВОЗ (PECCH)».

В свою очередь Робб Батлер, подчеркнув успехи Азербайджана в области здравоохранения, в том числе в борьбе с инфекционными заболеваниями, отметил серьезные достижения в осуществлении поставленных задач и успешном выполнении программ устойчивого развития в этой сфере. В то же время была высоко оценена поддержка Азербайджаном инициатив по климату в области здравоохранения на COP29.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

