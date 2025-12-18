Лукашенко назвал себя «уходящим президентом»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он «уходящий» руководитель государства и не хочет оставлять нынешние проблемы новому поколению.

«Я уходящий президент, я часто об этом говорю, — пояснил Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV, — и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период моего руководства страной, были переложены на новые поколения».

Белорусский президент добавил, что одна из его задач на посту — это наладить отношения Минска и Вашингтона. Лукашенко призвал президента США Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие между странами в 2020 году. Тогда США и некоторые страны Европы поддержали антиправительственные протесты в Беларуси.

«У нашего поколения, у Трампа, у Лукашенко, есть проблемы, мы их должны решить»,— заключил президент Беларуси.