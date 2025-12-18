USD 1.7000
Лукашенко назвал себя «уходящим президентом»

13:21 806

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он «уходящий» руководитель государства и не хочет оставлять нынешние проблемы новому поколению. 

«Я уходящий президент, я часто об этом говорю, — пояснил Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV, — и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период моего руководства страной, были переложены на новые поколения».

Белорусский президент добавил, что одна из его задач на посту — это наладить отношения Минска и Вашингтона. Лукашенко призвал президента США Дональда Трампа преодолеть разногласия, возникшие между странами в 2020 году. Тогда США и некоторые страны Европы поддержали антиправительственные протесты в Беларуси.

«У нашего поколения, у Трампа, у Лукашенко, есть проблемы, мы их должны решить»,— заключил президент Беларуси.

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4501
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1681
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2328
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 559
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 677
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1342
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 802
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 767
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1007
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2181
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4995
