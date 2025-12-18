USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Новость дня
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Анар Алиев рассказал о результатах социальных реформ и занятости

13:23 436

За последние семь лет 92% трудовых договоров в Азербайджане были заключены в частном секторе. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на церемонии вручения премии «Даяг».

По его словам, в 2018–2025 годах количество трудовых договоров в стране увеличилось на 45%, или на 595 тыс. единиц. Фонд оплаты труда по стране вырос в 3,2 раза, а в негосударственном секторе — в 3,6 раза, отметил министр.

Анар Алиев подчеркнул, что развитие предпринимательства вносит важный вклад в создание новых рабочих мест, стимулирование инноваций и повышение уровня благосостояния населения. Он отметил, что формирование устойчивой и конкурентоспособной экономики напрямую связано не только с развитием бизнеса, но и с социальным благополучием граждан.

Министр напомнил, что под руководством президента Ильхама Алиева с 2018 года в стране были реализованы пять пакетов социальных реформ, охвативших около 4 млн граждан. При этом ежегодная дополнительная финансовая нагрузка по ним составляет 7,6 млрд манатов.

В результате минимальная заработная плата выросла в 3,1 раза, минимальная пенсия — в 2,9 раза, а среднемесячная пенсия — в 2,6 раза. Объем социальных пособий и стипендий увеличился в пять раз — с 400 млн до 1,9 млрд манатов. За указанный период министерство охватило более 2,1 млн человек активными мерами занятости. Из них 823 тыс. человек были трудоустроены, более 54 тыс. прошли профессиональную подготовку, 111 тыс. были привлечены к программе самозанятости, а еще 1,2 млн человек получили услуги по профессиональной ориентации.

В январе–ноябре текущего года в Азербайджане к программе самозанятости было привлечено 16 500 человек. В рамках программы малообеспеченным семьям предоставляется поддержка для создания частных фермерских хозяйств. В сельском хозяйстве задействованы 8 700 человек, еще 7 800 — в сферах производства и услуг.

Кроме того, успешно реализуется проект «Поддержка занятости», осуществляемый при финансовой поддержке Всемирного банка. На первом этапе проекта активы были предоставлены 26 000 человек. В рамках второго этапа, запланированного на 2026–2029 годы, поддержка будет предоставлена еще 30 000 бенефициарам.

По словам министра, в Азербайджане 96% трудовых договоров — более 1,8 млн — заключены в электронной форме. Он также отметил, что Азербайджан стал одним из лидеров среди стран СНГ, ратифицировав 59 конвенций и 1 протокол Международной организации труда. В текущем году была подписана третья по счету «Страновая программа по достойному труду» с МОТ, где приоритетом является применение цифровых технологий.

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4504
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1683
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2329
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 561
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 678
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1345
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 805
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 767
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1008
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2182
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4996

ЭТО ВАЖНО

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4504
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1683
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2329
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 561
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 678
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1345
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 805
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 767
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1008
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2182
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться