Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна

Продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также другие особо тяжкие преступления.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в Бакинском военном суде, с выступлением в качестве представителя государственного обвинения выступил прокурор.

Прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы.