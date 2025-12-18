USD 1.7000
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна

13:33 1684

Продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также другие особо тяжкие преступления.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в Бакинском военном суде, с выступлением в качестве представителя государственного обвинения выступил прокурор.

Прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы.

ЭТО ВАЖНО

