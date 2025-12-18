USD 1.7000
Премьер Бельгии о советском прошлом

13:35

Ряд стран поддержали «репарационный кредит» Украине под залог замороженных российских активов, поскольку пережили опыт коммунизма. Об этом заявил премьер-министр Барт де Вевер в интервью Politico.

Глава бельгийского правительства назвал страны, поддерживающие инициативу, среди которых Германия, Польша, а также государства Балтии и Скандинавии.

«Чем ближе ты живешь к России и чем лучше помнишь, что на самом деле означает коммунизм, когда тебе приходится его пережить, тем сильнее мотивация сделать это… Это вполне понятно, и это не упрек», – сказал Барт де Вевер.

Он отметил, что эти государства сформировали «большой и влиятельный блок», к мнению которого прислушивается Еврокомиссия. По словам премьера, ключевым является понимание того, «что скажет Европа».

