Если сегодня лидеры государств Европейского союза не примут решение о финансировании Украины, завтра Украину и Европу может ждать кровопролитие. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Европейского совета 18 декабря.

Туск предупредил, что непринятие решения о финансировании Украины может привести к обострению военных действий.

«Сейчас у нас есть простой выбор: либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине, я говорю о Европе», – заявил Туск.

Он подчеркнул, что это решение «должны принять мы, и только мы».

«Я думаю, что все европейские лидеры наконец должны подняться до этого уровня. И это все, что я могу сказать сегодня, сейчас», – подытожил Туск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин точно не пойдет на диалог, если ЕС не согласует «репарационный заем» для Украины.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского союза пришли к предварительному согласию по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине «репарационного займа» в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Вместе с тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС в конце концов должен решить, какую из опций финансирования Украины выбрать.