USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Новость дня
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Пашинян поедет в Петербург

13:51 1011

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом пишут армянские СМИ.

Заседание совпадает с неформальной встречей лидеров стран СНГ, которая также пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

Будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия стран Содружества: экономическое сотрудничество, обеспечение технологической и продовольственной безопасности, регулирование трудовой миграции, противодействие санкционному давлению и попыткам западного вмешательства во внутреннюю политику стран СНГ, сотрудничество в борьбе с преступностью и терроризмом, взаимодействие волонтерских движений, сохранение единого культурно-гуманитарного пространства и расширение обменов между гражданами.

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4510
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1689
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2331
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 570
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 684
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1358
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 811
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 770
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1012
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2188
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4997

ЭТО ВАЖНО

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4510
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1689
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2331
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 570
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 684
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1358
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 811
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 770
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1012
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2188
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4997
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться