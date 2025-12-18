Пашинян поедет в Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом пишут армянские СМИ.
Заседание совпадает с неформальной встречей лидеров стран СНГ, которая также пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.
Будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия стран Содружества: экономическое сотрудничество, обеспечение технологической и продовольственной безопасности, регулирование трудовой миграции, противодействие санкционному давлению и попыткам западного вмешательства во внутреннюю политику стран СНГ, сотрудничество в борьбе с преступностью и терроризмом, взаимодействие волонтерских движений, сохранение единого культурно-гуманитарного пространства и расширение обменов между гражданами.