Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть

Когда генерал Ассими Гоита в 2021 году захватил власть в Мали при поддержке российских наемников «Вагнер» в результате военного переворота, это расценили как начало триумфа Москвы в Африке. За этим последовали перевороты в Буркина‑Фасо в 2022 году и Нигере в 2023‑м: пророссийские военные пришли к власти, а позиции Франции на Черном континенте резко ослабли. Но для закрепления влияния в регионе было недостаточно привести к власти лояльных лидеров — России необходимо было ликвидировать джихадистские группировки, действующие в Сахеле, и защитить новые режимы, сделав то, чего не смогла Франция, а именно обеспечить стабильность. Похоже, что спустя почти четыре года после переворота позиции генерала Гоиты в Мали серьезно ухудшились: ходят слухи о его скором свержении. Надежды на то, что «Африканский корпус», заменивший «Вагнер» и подчиняющийся Министерству обороны России, сможет эффективно бороться с местным отделением «Аль‑Каиды» — группировкой JNIM, — не оправдались. JNIM контролирует ключевые дороги к столице, Бамако, и блокирует поставки топлива из соседних стран. В результате Мали столкнулась с тяжелым топливным кризисом.

В отличие от своих «коллег» из «Хайят Тахрир аш‑Шам», которые после долгих лет противостояния в прошлом году сумели за десять дней восстания свергнуть режим Башара Асада в Сирии, JNIM пока не штурмует столицу Мали. Их стратегия — изнурительная экономическая блокада режима Гоиты и подрыв власти военных изнутри. Следует отметить, что вплоть до осени 2023 года российские интересы в Африке представляла ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Но после его мятежа и гибели российские власти под кураторством заместителя министра обороны Юнус‑Бека Евкурова создали «Африканский корпус», который постепенно заменяет наемников в разных странах региона. Его военнослужащие, как и бойцы ЧВК ранее, регулярно оказываются в центре различных скандалов. Африканские правозащитные организации периодически публикуют отчеты о зверствах, совершаемых российскими наемниками в Мали. Сообщается о массовых убийствах в деревнях, населенных сепаратистами‑туарегами, и в поселениях, которые подозревают в поддержке джихадистов. Несколько месяцев назад остатки отряда «Вагнера» неожиданно покинули Мали, а остальные наемники подписали контракты с Минобороны России и присоединились к «Африканскому корпусу». Аналитический центр Timbuktu Institute, базирующийся в Сенегале, считает, что 70–80 процентов бойцов «Африканского корпуса» ранее входили в состав ЧВК «Вагнер». «На самом деле «Африканский корпус» унаследовал от «Вагнера» традицию нарушений прав человека, включая внесудебные казни и пытки», — говорится в отчете, опубликованном в июле. Некоторые наемники демонстрировали свои зверства в закрытой группе в телеграме, пока ее не закрыли в середине этого года, отмечает Европейский совет по международным отношениям в отчете, опубликованном в прошлом месяце. По данным авторов, участники группы «регулярно делились фотографиями и видеозаписями убийств, изнасилований, пыток, каннибализма и осквернения трупов предполагаемых повстанцев и мирных жителей».

14 августа министр обороны России Андрей Белоусов впервые провел встречу с министрами обороны стран — участниц Конфедерации государств Сахеля. Новый союз в регионе был создан в 2024 году, в него вошли Буркина‑Фасо, Мали и Нигер. Эти три соседних государства объединяет не только общая граница, но и то, что в последние годы там произошли военные перевороты, в результате которых к власти пришли военные. «Решение о создании альянса является результатом свободного выбора народов Сахеля, курса на устойчивое, мирное развитие», — заявил Белоусов своим африканским коллегам. Однако он признал, что «в странах конфедерации сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований». Как отмечает BBC, спустя несколько месяцев после переворота, в ноябре 2023 года, малийская армия при поддержке российских наемников освободила город Кидаль на северо‑востоке страны от сепаратистских туарегов. Однако, по словам научного сотрудника Евразийской программы Института исследований внешней политики (FPRI) Рафаэля Паренса, вагнеровцы повторили ту же тактическую ошибку, что и французские военные десятью годами ранее во время операции «Сервал» (и ее продолжения «Бархан»): сосредоточили силы на захвате Кидаля. В обоих случаях результат оказался одинаковым — туареги отступили в горы и перешли к партизанской войне. О выводе своих наемников из Мали «Вагнер» объявил 6 июня 2025 года. Уже 13 июня российско‑малийский конвой «Африканского корпуса» попал в засаду в районе того же Кидаля: погибли 45 российских и малийских военнослужащих. На следующий день туареги из Фронта освобождения Азавада сбили самолет Су‑24. 29 июля министр энергетики России Сергей Цивилев провел в Бамако первое заседание российско‑малийской межправкомиссии. О конкретных результатах ее работы не сообщалось, однако на фотографиях, опубликованных пресс‑службой лидера Мали, и генерал Гоита, и министр Цивилев, и Юнус‑Бек Евкуров, и посол России в Мали Игорь Громыко выглядели заметно подавленными.

«Думаю, они осознали, что вести кампанию против повстанцев невероятно сложно», — говорит Рафаэль Паренс. По его словам, бойцы «Африканского корпуса» в основном остаются на базах, ожидая решения властей Мали и России — расширять операцию или полностью ее свернуть. «Ситуация в подвешенном состоянии, и я не уверен, есть ли у России интерес что‑то менять», — добавляет он. Примерно так же действовали и французские военные во время операции «Бархан» (2014–2022 годы): при малейшем огневом контакте солдаты возвращались на базы и старались далеко от них не отходить. По оценке тогдашнего командующего французскими войсками Пьера де Вильерса, «такой «африканский» формат операции стоит не очень дорого, но при этом не дает никакого эффекта». «Российская военная операция в Мали удивительным образом пошла по французскому пути и оказалась сейчас в той же точке, что и «Бархан» в финальной стадии: «Африканский корпус» окопался в казармах в укрепленных городах, крайне редко участвует в операциях и не стремится помогать режиму Гоиты покончить с джихадистами», — говорит Паренс. Западные СМИ изначально изображали «Вагнер» как грозное формирование, но в Мали наемники никогда не добивались значимых успехов, отмечает он. «Африканский корпус», по его словам, продолжает ту же линию — только теперь у него еще меньше ресурсов, чем раньше, во многом из‑за того, что Москва сосредоточена на войне с Украиной. «По всем пунктам, которые они обещали — быть эффективнее Запада, помочь правительству вернуть территории, обеспечить долгосрочную безопасность, — почти по всем показателям ситуация в Мали стала только хуже», — подводит итог российского присутствия в стране профессор Военного колледжа ВМС США Крис Фолкнер. После свержения режима Асада в Сирии в декабре 2024 года Россия перебросила часть техники и вооружений со своих баз в этой стране в Мали через ливийский порт Тобрук. Среди них — танки Т‑72, пусковые установки БМ‑21 «Град», бронетранспортеры БТР‑82 и боевые машины БМП‑3. Однако джихадисты из группировки JNIM прекрасно понимали, что и российская техника, и устойчивость власти в стране, не имеющей выхода к морю, зависят от стабильности поставок в столицу. Поэтому они выбрали тактику давления на логистику режима Гоиты — в чем можно увидеть определенные параллели с действиями украинских сил, которые за последние месяцы наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Еще в январе 2025 года Мали, Буркина‑Фасо и Нигер, объединившись в новый альянс и опираясь на военную и политическую поддержку России, объявили о выходе из ЭКОВАС — регионального союза стран Западной Африки. Сейчас в ЭКОВАС входят 12 государств, штаб‑квартира организации располагается в нигерийской Абудже. Решение покинуть региональный альянс ухудшило отношения Мали с соседними государствами, имеющими выход к морю, от которых страна зависела в вопросах топливной безопасности. Если северные районы Мали, с трудом контролируемые центральным правительством, могут получать топливо из Алжира и Мавритании, то южная часть страны, включая Бамако, зависела от поставок из Сенегала, Кот‑д’Ивуара и Гвинеи. Понимая эту уязвимость центральной власти, джихадисты JNIM за последние месяцы начали активно устанавливать контроль над ключевыми транспортными артериями Дакар — Бамако, Абиджан — Бамако и Конакри — Бамако. Они останавливают работу транспортных компаний, разрешая ее возобновление только при соблюдении женщинами в автобусах норм шариата в одежде, но главное — атакуют и поджигают колонны бензовозов. Это уже привело к серьезному транспортному кризису как в столице, так и в ряде других городов Мали. Российские военнослужащие «Африканского корпуса» пытаются сопровождать и охранять бензовозы, а также наносить удары по позициям JNIM, но эффективность этих действий остается крайне низкой.