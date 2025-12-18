В России судят Шихлинских и Сафаровых

В Екатеринбурге состоялось предварительное слушание и судебное разбирательство по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, его сына Мутвалы Шихлинского, а также братьев Сафаровых — Акифа, Аяза, Бакира, Камала и Мазахира.

Как сообщают российские СМИ, им предъявлены обвинения по ряду тяжких статей, включая убийство, покушение на убийство, соучастие в убийстве и применение насилия в отношении представителя власти. Все обвиняемые вины не признают. Предварительное слушание прошло в закрытом режиме.

Адвокаты ходатайствовали о рассмотрении дела Шихлинского и других фигурантов с участием присяжных заседателей.

Сообщается, что следующее судебное заседание назначено на январь — к этому времени планируется сформировать коллегию присяжных.