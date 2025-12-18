Российские военные зашли в Эстонию

Эстонские власти сообщили, что 17 декабря трое российских пограничников зашли на территорию Эстонии и находились там около 20 минут.
Как пишут телеграм-каналы, нарушение произошло на суше — на небольшом участке эстонской территории, находящемся за рекой Нарва. Инцидент зафиксирован на видео.
Таллин вызовет российского посла и проведет переговоры с российской стороной. По словам главы МВД Эстонии, пока неясно, было ли это случайностью или преднамеренной провокацией. Пограничное патрулирование в районе усилено.
