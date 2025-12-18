USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Новость дня
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Мег О’Нил возглавила BP

14:27 688

Генеральный директор BP, ранее известной как British Petroleum, Мюррей Очинклосс объявил о своей отставке спустя менее двух лет на этом посту – решение вступает в силу немедленно, сообщает Financial Times (FT).

Во главе транснациональной энергетической компании из Лондона станет Мег О’Нил, которая с 2021 года руководила австралийской Woodside, а до этого более 23 лет работала в ExxonMobil. Издание отмечает, что она станет первой женщиной во главе компании из Big Oil 6 — группы из шести крупнейших нефтегазовых корпораций мира (ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies и Eni).

«У Мег О'Нил значительный опыт работы в отрасли и сильные технические инженерные навыки», – приводит The New York Times мнение аналитиков с Уолл-стрит.

Она приступит к исполнению обязанностей в апреле следующего года, а до этого временно компанию будет возглавлять глава отдела торговли BP Кэрол Хоул, уточняет FT. По словам самого Очинклосса, до конца 2026 года он останется в BP в качестве консультанта.

Как отмечает The Wall Street Journal, смена руководства происходит на фоне спада в деятельности BP, частично связанного с неудачными попытками компании сократить зависимость от ископаемого топлива и развивать возобновляемую энергетику. За последние два десятилетия капитализация корпорации сократилась почти втрое – с $250 млрд в 2006 году до $90 млрд в текущем году.

Мег О’Нил станет третьим генеральным директором компании за последние три года: в 2023 году пост покинул Бернард Луни из-за отношений с коллегой, а его преемник, Мюррей Очинклосс, проработал на этом посту менее двух лет.

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4517
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1694
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2333
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 574
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 689
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1369
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 816
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 773
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1015
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2193
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4999

ЭТО ВАЖНО

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4517
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1694
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2333
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 574
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 689
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1369
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 816
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 773
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1015
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2193
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться