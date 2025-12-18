Мег О’Нил возглавила BP

Во главе транснациональной энергетической компании из Лондона станет Мег О’Нил, которая с 2021 года руководила австралийской Woodside, а до этого более 23 лет работала в ExxonMobil. Издание отмечает, что она станет первой женщиной во главе компании из Big Oil 6 — группы из шести крупнейших нефтегазовых корпораций мира (ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies и Eni).

Генеральный директор BP, ранее известной как British Petroleum, Мюррей Очинклосс объявил о своей отставке спустя менее двух лет на этом посту – решение вступает в силу немедленно, сообщает Financial Times (FT).

«У Мег О'Нил значительный опыт работы в отрасли и сильные технические инженерные навыки», – приводит The New York Times мнение аналитиков с Уолл-стрит.

Она приступит к исполнению обязанностей в апреле следующего года, а до этого временно компанию будет возглавлять глава отдела торговли BP Кэрол Хоул, уточняет FT. По словам самого Очинклосса, до конца 2026 года он останется в BP в качестве консультанта.

Как отмечает The Wall Street Journal, смена руководства происходит на фоне спада в деятельности BP, частично связанного с неудачными попытками компании сократить зависимость от ископаемого топлива и развивать возобновляемую энергетику. За последние два десятилетия капитализация корпорации сократилась почти втрое – с $250 млрд в 2006 году до $90 млрд в текущем году.

Мег О’Нил станет третьим генеральным директором компании за последние три года: в 2023 году пост покинул Бернард Луни из-за отношений с коллегой, а его преемник, Мюррей Очинклосс, проработал на этом посту менее двух лет.