Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что попросил «коллег» из России «срочно» заняться полным восстановлением участка железной дороги из Араздаяна к Нахчывану и села Ахурик к турецкой границе.

В ближайшее время армянский премьер также собирается попросить российскую сторону восстановить железную дорогу из армянского Иджевана в азербайджанский Газах.

«Надеюсь, российские коллеги выполнят эту просьбу», – сказал Пашинян.

В феврале 2008 года армянская ж/д инфраструктура была передана сроком на 30 лет в концессионное управление «дочке» РЖД – ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» с правом продления еще на 10 лет.

