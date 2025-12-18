USD 1.7000
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

В Грузии заявили об обиде Евросоюза

14:47

Предупреждение председательства Совета Европы говорит о том, что Евросоюз обижен на правительство Грузии. Об этом заявил депутат от правящей партии Грузии «Грузинская мечта», глава комитета по культуре Георгий Габуния, пишут грузинские СМИ.

Отметим, в заявлении руководства Совета Европы говорится, что «действия, предпринятые грузинскими властями, не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата».

«Они обижены на правительство Грузии за то, что мы прагматичной, последовательной и продиктованной интересами Грузии политикой защитили наши национальные интересы, и Грузия не последовала за ними в таких провокационных шагах, которые привели бы страну к гибели», – заявил Габуния.

При этом он отметил, что те вопросы, о которых Грузия говорит последние два года, беспокоят и сам Евросоюз, в том числе вопрос прозрачности финансирования.

Совет Европы подтвердил поддержку стремлений подавляющего большинства грузинского народа к европейскому будущему, однако при этом раскритиковал власти Грузии.

«Действия, предпринятые грузинскими властями, не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата», – говорится в документе.

Также в документе отмечен откат Грузии по всем девяти шагам, на основании которых стране был предоставлен статус кандидата.

«Таким образом, процесс вступления Грузии в ЕС фактически зашел в тупик до тех пор, пока власти не продемонстрируют твердую приверженность изменению курса и возвращению на путь вступления», – говорится в документе.

Также совет призвал Грузию присоединиться к санкциям против России и Беларуси и воздерживаться от действий и заявлений, которые противоречат позициям ЕС по внешней политике.

