Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Россиян готовят к масштабной обороне?

14:49 376

Правительство России намерено создать 20 тыс. объектов гражданской обороны в 82 регионах страны. Об этом заявила замглавы МЧС Валентина Антропова, передает «Коммерсант».

«Указанными планами предусмотрено приведение в готовность более 20 тыс. защитных сооружений гражданской обороны субъектной и муниципальной собственности», – отчиталась замминистра на заседании комитета Совета федерации по обороне и безопасности.

Она также напомнила о правительственном постановлении, согласно которому власти расширили «способы создания» защитных сооружений и определили «приоритетность использования» объектов.

Постановление, о котором говорит Антропова, вступило в силу в октябре. Теперь укрытия для населения могут быть «быстровозводимыми», строиться из модулей или «полносборных железобетонных конструкций», а помимо граждан России доступ к ним получат и иностранцы.

Точное число защитных сооружений в России не публикуется. В 2017 году Счетная палата сообщала о проверке 16,4 тыс. объектов: тогда 95% из них были признаны пригодными для укрытия населения.

Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4524
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1699
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2336
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 584
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 694
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1376
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 818
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 776
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1019
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2194
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4999

