Россиян готовят к масштабной обороне?

Правительство России намерено создать 20 тыс. объектов гражданской обороны в 82 регионах страны. Об этом заявила замглавы МЧС Валентина Антропова, передает «Коммерсант».

«Указанными планами предусмотрено приведение в готовность более 20 тыс. защитных сооружений гражданской обороны субъектной и муниципальной собственности», – отчиталась замминистра на заседании комитета Совета федерации по обороне и безопасности.

Она также напомнила о правительственном постановлении, согласно которому власти расширили «способы создания» защитных сооружений и определили «приоритетность использования» объектов.

Постановление, о котором говорит Антропова, вступило в силу в октябре. Теперь укрытия для населения могут быть «быстровозводимыми», строиться из модулей или «полносборных железобетонных конструкций», а помимо граждан России доступ к ним получат и иностранцы.

Точное число защитных сооружений в России не публикуется. В 2017 году Счетная палата сообщала о проверке 16,4 тыс. объектов: тогда 95% из них были признаны пригодными для укрытия населения.