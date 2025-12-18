Турция предупредила Россию и Украину

Министерство обороны Турции предупредило Россию и Украину о необходимости проявлять повышенную осторожность в вопросах безопасности в Черном море после инцидента с беспилотником, вошедшим в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Al Arabiya.

«В связи с продолжающейся войной между Украиной и Россией наши коллеги были предупреждены о необходимости проявлять большую осторожность в отношении инцидентов, которые могут негативно повлиять на безопасность в Черном море», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, 15 декабря истребители ВВС Турции F-16 сбили БПЛА вблизи воздушного пространства республики над Черным морем.