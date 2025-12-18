Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах

Председатель Общества оценщиков, экономист Вугар Орудж в интервью haqqin.az заявил, что в 2026 году в Азербайджане ожидается подорожание практически по всем направлениям. По его словам, в первую очередь рост цен затронет как продовольственные, так и непродовольственные товары.

Экономист напомнил, что ежегодно в конце декабря - начале января происходит обновление цен. Он отметил, что в преддверии Нового года торговые сети, учитывая новые цены и обновленную себестоимость товаров, вносят соответствующие изменения в ценники.

«Что касается других направлений, то на автомобильном рынке, как известно, был отменен ряд льгот, включая прекращение государственных преференций для гибридных автомобилей. Это дает основания ожидать роста цен на них с 2026 года. При этом больший приоритет будет отдаваться новым автомобилям, поскольку старые машины выводятся с рынка различными административными методами, что также способствует подорожанию», - подчеркнул экономист.

Он добавил, что в 2026 году не ожидается высокой экономической активности, что может привести к определенной стагнации как на автомобильном рынке, так и на рынке недвижимости. Однако, по его словам, текущие цены формируются не только на основе спроса и предложения.

«Тенденция роста цен на недвижимость сохранится и в 2026 году. Можно ожидать, что как на рынке аренды, так и на рынке купли-продажи цены продолжат расти. Отсутствие в стране развитых альтернативных инвестиционных инструментов - фондовых бирж, рынка ценных бумаг и активного финансового сектора - делает недвижимость и золото основными направлениями вложений. Именно поэтому рост цен в первую очередь будет наблюдаться в этих сегментах», - отметил он.

Говоря об арендном рынке, Вугар Орудж напомнил, что ставка налога для физических лиц до конца 2025 года составляет 14%, а с 2026 года будет снижена до 10%. Однако, по его словам, на практике ранее эти 14% населением практически не уплачивались. В связи с этим в 2026 году планируется с помощью административных методов обеспечить уплату 10% налога, чтобы сделать рынок более прозрачным, устранить уклонение от налогов и легализовать теневые доходы.

К другим факторам он отнес ужесточение нормативных требований, рост цен на строительные материалы и рабочую силу, а также изменения покупательной способности маната. Экономист подчеркнул, что если раньше предприниматель рассчитывал заработать 100–150 манатов с каждой 1 000 манатов затрат, то теперь он стремится к прибыли в 250 манатов.

«Поэтому объект, себестоимость которого составляет 3 000 манатов, будет предложен рынку минимум за 4 000–4 500 манатов. Изменения в налоговой системе - удержание 3% в 2026 году, 5% в 2027 году и 8% в 2028 году - создадут дополнительную нагрузку как на предпринимателей, так и на работников», - отметил он.

Касаясь темы девальвации, Вугар Орудж заявил, что масштабное подорожание в перспективе может сделать ее неизбежной. По его словам, в таком случае перед правительством встанет выбор - девальвация или переход к свободному курсообразованию. Однако свободный курс в 2026 году неприемлем, поскольку этот год объявлен годом экономии и оптимизации расходов, отметил экономист. Такой шаг, по его мнению, может нанести серьезный удар по экономике.

В то же время экономист отметил наличие и позитивных факторов. Среди них он назвал привлечение инвестиций в Карабах, развитие экономического сотрудничества с тюркскими государствами, расширение ненефтяного сектора и рост его доли в ВВП. По его словам, эти меры способны в определенной степени смягчить ожидаемое подорожание и экономические сложности.