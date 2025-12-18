USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Вместо копейки «шаг»

15:19 1043

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о переименовании копейки в «шаг» – решение направлено на десоветизацию названия разменной монеты, сообщает РБК-Украина.

«За» проголосовали 264 парламентария. Переименование «копейки» в «шаг» символически завершит денежную реформу 1996 года. Инициатором законопроекта выступил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Предлагается заменить название разменной монеты с «копейка» на исторически украинское – «шаг». По словам депутатов, это слово часто встречается в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Котляревского и других классиков украинской литературы.

Исторически разменные деньги номиналом 10–50 шагов выпускала Центральная Рада в 1918 году. Они использовались до 1919 года, пока их не отменили большевики. Инициаторы подчеркивают: «Это решение имеет не только технический, но и символический смысл. «Копейка» – наследие Российской империи и советского прошлого. Зато «шаг» – историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики».

В Раде отметили, что изменения не потребуют дополнительных расходов: монеты «копейка» и «шаг» некоторое время будут находиться в обращении одновременно, при этом соотношение останется 1:1. По данным НБУ, в обращении находится почти 14 млрд монет.

В дальнейшем планируется выпускать только монеты номиналом «50 шагов» в количестве десятков миллионов штук в течение 3–4 лет, а все остальные номиналы — от 1 гривны и выше.

