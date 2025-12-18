Бакинский порт бьет новые рекорды

2025 год запомнится особо знаменательными результатами транспортно-логистического сектора Азербайджана. Достижение объема перевалки контейнерных грузов в Бакинском международном морском торговом порту в 100 тысяч TEU является не только новым рекордом в истории порта, но и наглядным показателем роста транзитного потенциала страны. Этот успех подтверждает эффективность единой системы управления транспортом, сформированной после присоединения порта к ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), подписанным в начале 2025 года указом Президента Ильхама Алиева. В результате интеграции синхронизация железнодорожных и портовых операций позволила быстрее осуществлять грузовые операции, оптимизировать логистические маршруты и создать более благоприятные условия для международных перевозок.

Отметим, что деятельность АЖД под управлением AZCON в этом году способствовала еще большей интеграции транспортной цепочки, повышению гибкости управления и формированию единой логистической стратегии. Эти синергии внесли дополнительный вклад в более эффективное распределение ресурсов и повышение конкурентоспособности транзитных услуг, что также привело к росту показателя грузовых перевалок Бакинского порта до 100 тысяч TEU. Последовательная работа по развитию пролегающих через Азербайджан международных транспортных коридоров сыграла важную роль в достижении этого рекорда. Благодаря укреплению Среднего коридора и расширению взаимодействия с региональными партнерами, наша страна превратилась в ключевой транзитный узел между Востоком и Западом, а также в неотъемлемую часть и ведущую силу евразийских торговых путей. Инвестиции Азербайджана в инфраструктуру и транспортный сектор позволили стране стать важнейшим звеном транспортного коридора Восток-Запад. Сегодня самый надежный и безопасный маршрут, связывающий Центральную Азию с Европой, проходит по территории Азербайджана. Соглашение по проекту Зангезурского коридора (TRIPP), достигнутое в августе 2025 года в Вашингтоне, открыв новые возможности для сотрудничества на транспортной карте региона, еще больше увеличило транзитные преимущества Азербайджана. Это соглашение имеет особое значение не только с точки зрения формирования новых маршрутов, но и в плане повышения потенциала грузоперевозок по существующим коридорам.

Динамичный рост грузоперевозок по Среднему коридору за последнее время подтверждается и официальной статистикой. За первые одиннадцать месяцев 2025 года АЖД приняла из Китая через Центральную Азию 350 блок-поездов. 128 из них были транзитными, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти данные демонстрируют укрепление из года в год транзитной роли Азербайджана, а благодаря новому логистическому партнерству и современной инфраструктуре через страну в кратчайшие сроки проходит все больший объем грузов. Бакинский порт играет ведущую роль в торговом потоке из Китая в Европу как один из ключевых пунктов Среднего коридора. В результате расширения сотрудничества между АЖД и транспортно-логистическими компаниями Китая объем грузов, проходящих через порт, стремительно возрос. Это сотрудничество укрепляет позиции Бакинского порта как стратегического центра на логистической карте Евразии. Ярким подтверждением этого является динамика контейнерных перевозок: перевалка, составлявшая 40 345 TEU в 2020 году, выросла до 45 025 TEU в 2021 году, 52 389 TEU в 2022 году. Несмотря на уровень в 44 272 TEU в 2023 году, в 2024 году произошел резкий скачок до 76 775 TEU. За первые 11 месяцев 2025 года перевалка достигла рекордных 96 980 TEU, продемонстрировав рост на 40,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта динамика подтверждает налаживание устойчивой связи между внутренней транспортной сетью Азербайджана и международными путями мультимодальных перевозок. Контейнерные перевозки стали основным логистическим форматом в мире. Приоритетность контейнерных перевозок связана с рядом преимуществ: сохранность грузов, упрощение мультимодальных перевозок, снижение логистических затрат и стандартизация операций. Показатель в 100 тысяч TEU демонстрирует способность Бакинского порта управлять масштабными контейнерными потоками.

Отметим, что в настоящее время объемы контейнерных перевозок измеряются в TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit; двадцатифутовый эквивалент) – универсальной единице измерения в глобальной логистике, что упрощает стандартизацию расчетов для контейнеров разных размеров и облегчает сравнение и планирование в портах, судоходных компаниях и в логистическом секторе в целом. TEU позволяет проводить универсальную оценку вместимости, пропускной способности и транспортных возможностей глобальной логистической системы. Основой вышеуказанных достижений является современная инфраструктура. По поручению Президента Ильхама Алиева расширение порта и его оснащение высокотехнологичным оборудованием велось на опережение, даже в периоды невысоких объемов транзита, благодаря чему сегодня Бакинский порт полностью готов принимать еще большие объемы. Ведутся работы по доведению в ближайшие годы пропускной способности порта до 25 миллионов тонн в год. Глубоководная акватория, современные терминалы с повышенным потенциалом грузопотока, автоматизированные системы управления и цифровые сервисы повышают конкурентное преимущество порта. Кроме того, потенциал расширения порта в рамках второго этапа развития закладывает основу для реализации будущих целей страны в сфере транзита. Благодаря энергоэффективности, использованию альтернативных источников энергии и соблюдению экологических стандартов Бакинский порт известен как первый «зеленый порт» региона. Важным дополнением этих инфраструктурных преимуществ стал запуск в порту Единого транзитного центра, сосредоточившего таможенные, пограничные, миграционные и экспедиторские услуги в одном месте, что значительно ускорило процессы оформления и обеспечило непрерывность логистической цепочки.