До большого финала лотереи Nar осталось совсем немного

Стимулирующая лотерея Çoox Şanslı от выгодного мобильного оператора Nar продолжает дарить радость абонентам и приближается к финальному этапу, вызывающему высокий интерес и эмоциональный отклик среди участников. Главный и самый ценный приз лотереи — автомобиль Li L9 Ultra стоимостью 100 000 манатов — совсем скоро найдет своего обладателя.

На сегодняшний день в рамках лотереи Çoox Şanslı победителям уже были вручены 8 автомобилей Haval H6 Ultra и 58 смартфонов Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Все накопленные к этому моменту шансы будут учтены в финальном тираже. При этом абоненты, которые присоединятся к лотерее на данном этапе, также смогут принять участие в финале и получить шанс выиграть Li L9 Ultra.

«По мере приближения финала нас очень радует растущий интерес к лотерее. Мы желаем всем участникам удачи на этом захватывающем этапе», — отметила Хокума Кaримова, директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar.

Имя победителя автомобиля Li L9 Ultra будет объявлено в ходе прямого эфира 7 января. Вы можете активировать один из пакетов с дополнительными шансами для участия в лотерее до 31 декабря.

Пакеты с дополнительными шансами:

• 1 AZN — 3 шанса + бонусные минуты → *71#YES

• 2 AZN — 7 шансов + бонусные минуты → *72#YES

• 3 AZN — 12 шансов + бонусные минуты → *73#YES

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение Nar+ или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az. https://www.nar.az/

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.