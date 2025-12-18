USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Сколько зарабатывает Венесуэла на санкционной нефти?

Около 70% венесуэльского нефтяного экспорта приходится на танкеры, подпадающие под санкции США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее. Одновременно он объявил действующие власти страны иностранной террористической организацией.

Венесуэльский экономист Асдрубал Оливерос заявил в эфире национального радио, что утрата доступа к таким судам может лишить республику нефтяных доходов примерно на $8 млрд в год. По его словам, венесуэльские танкеры, подпавшие под американские санкции, в основном обслуживают покупателей из Азии, которые рассчитываются за нефть и нефтепродукты с использованием криптовалюты.

Также сообщается, что часть танкеров, включенных в санкционные списки, уже изменила маршруты, стремясь избежать возможных контактов с кораблями ВМС США, которые на прошлой неделе захватили одно из судов. Как следует из данных специализированного ресурса TankerTrackers.com, в настоящее время в венесуэльских водах находится около 75 танкеров, из них примерно половина внесена в черный список Министерства финансов США. Порядка двух десятков этих судов обычно задействованы в экспорте сырой нефти.

Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 308
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 482
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 5283
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 679
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот
14:50 2048
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 2301
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 7830
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 2578
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 3103
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 2527
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 1670

