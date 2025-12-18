Сколько зарабатывает Венесуэла на санкционной нефти?

Около 70% венесуэльского нефтяного экспорта приходится на танкеры, подпадающие под санкции США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее. Одновременно он объявил действующие власти страны иностранной террористической организацией.

Венесуэльский экономист Асдрубал Оливерос заявил в эфире национального радио, что утрата доступа к таким судам может лишить республику нефтяных доходов примерно на $8 млрд в год. По его словам, венесуэльские танкеры, подпавшие под американские санкции, в основном обслуживают покупателей из Азии, которые рассчитываются за нефть и нефтепродукты с использованием криптовалюты.

Также сообщается, что часть танкеров, включенных в санкционные списки, уже изменила маршруты, стремясь избежать возможных контактов с кораблями ВМС США, которые на прошлой неделе захватили одно из судов. Как следует из данных специализированного ресурса TankerTrackers.com, в настоящее время в венесуэльских водах находится около 75 танкеров, из них примерно половина внесена в черный список Министерства финансов США. Порядка двух десятков этих судов обычно задействованы в экспорте сырой нефти.