Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Yelo Bank поддержал форум о будущем финансов и цифровых решений

ФОТО
16:00 237

17 декабря 2025 года Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) при поддержке Yelo Bank успешно провела форум «Финансы нового поколения: инновации, технологии и инклюзивность».

Цель мероприятия заключалась в обсуждении роли инноваций, технологий и инклюзивности в финансовом секторе, а также в обмене мнениями о новых тенденциях и будущих возможностях. Форум собрал лидеров финансовой отрасли и международных экспертов, подчеркнув перспективы развития в условиях стремительно меняющейся финансовой экосистемы. 

В работе форума приняли участие известные спикеры: 

  • Инна Ожогина, региональный менеджер Amazon Web Services по Центральной Азии, Кавказу и Монголии;
  • Лакш Ганвани, управляющий директор по глобальному развитию и взаимодействию с клиентами ViewTrade Holding Corporation;
  • Эдгар Абдуллаев, генеральный директор United Payment Azerbaijan и председатель исполнительного совета AzFINA. 

Спикеры поделились своими взглядами на влияние искусственного интеллекта на финансовые услуги, новые тенденции в управлении капиталом и роль цифровых платформ. 

Во второй части форума состоялась панельная дискуссия под модерацией Вугара Намазова, генерального директора инвестиционной компании «Юникапитал» и заместителя председателя Комитета BFI AmCham. В ходе обсуждения были затронуты практические аспекты применения финансовых технологий и возможности расширения инклюзивного финансирования. Завершилась дискуссия открытым диалогом, где участники смогли задать вопросы спикерам. 

Для Yelo Bank участие в этом форуме стало важным шагом в поддержке инновационных подходов и развитии инклюзивности в финансовом секторе. Банк продолжит предлагать своим клиентам удобные, современные и доступные финансовые решения.

Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 308
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 484
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 5285
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 679
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот
14:50 2048
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 2304
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 7833
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 2578
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 3104
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 2528
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 1670

ЭТО ВАЖНО

