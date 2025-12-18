USD 1.7000
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции

Великобритания расширила санкционный список, внеся в него несколько российских нефтегазовых компаний. Под санкции подпали «Татнефть» (MOEX: TATN), «Русснефть», «ННК-Ойл» и «Руснефтегаз», сообщает «Коммерсант».

В общей сложности в перечень включили 24 физических и юридических лиц. Согласно уведомлению на сайте британского правительства, в санкционный список также вошли эмиратская Saphira Energy и трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.

Евросоюз (ЕС) сегодня также расширил санкционный список в отношении России. Под ограничения подпало еще 41 судно из российского «теневого флота».

В октябре ЕС принял 19-й пакет санкций. В него попали российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае. Был ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

