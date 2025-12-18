USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Подписаться на уведомления
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Новость дня
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Турция о скором прекращении войны в Украине

16:54 487

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает высокой вероятность достижения в скором времени соглашения по урегулированию конфликта в Украине.

«Мы в настоящий момент очень близки к заключению сделки. Это все, что я могу сказать», - заявил он в интервью турецкому телеканалу TRT World, добавив, что Анкара поддерживает контакты по этому вопросу с Москвой и Киевом, а также с представителями США и европейских стран.

Глава турецкого МИД отметил, что «свести требования [всех сторон], определить формат и [выработать] план» урегулирования – «очень непростая задача». При этом Фидан подчеркнул, что Турция готова «приветствовать любое прекращение огня, любой мир» в Украине.

Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 314
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 488
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 5294
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 683
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот
14:50 2050
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 2306
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 7843
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 2580
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 3108
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 2528
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 1672

ЭТО ВАЖНО

Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 314
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 488
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 5294
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 683
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот
14:50 2050
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 2306
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 7843
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 2580
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 3108
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 2528
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 1672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться