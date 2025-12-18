Турция о скором прекращении войны в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает высокой вероятность достижения в скором времени соглашения по урегулированию конфликта в Украине.

«Мы в настоящий момент очень близки к заключению сделки. Это все, что я могу сказать», - заявил он в интервью турецкому телеканалу TRT World, добавив, что Анкара поддерживает контакты по этому вопросу с Москвой и Киевом, а также с представителями США и европейских стран.

Глава турецкого МИД отметил, что «свести требования [всех сторон], определить формат и [выработать] план» урегулирования – «очень непростая задача». При этом Фидан подчеркнул, что Турция готова «приветствовать любое прекращение огня, любой мир» в Украине.