Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты

Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области

17:04 317

Украинские беспилотники поразили две пусковые установки С-400 в Белгородской области России.

Как сообщает Генеральный штаб Вооружeнных сил Украины, удар был нанесeн 14 декабря по позиционному району подразделения 568-го зенитно-ракетного полка Вооружeнных сил России в районе населeнного пункта Раевка Белгородской области.

Согласно информации Генштаба, уничтожение двух пусковых установок С-400 вместе с боекомплектом подтвердили военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ «Чeрный лес».

