Украинские беспилотники поразили две пусковые установки С-400 в Белгородской области России.
Как сообщает Генеральный штаб Вооружeнных сил Украины, удар был нанесeн 14 декабря по позиционному району подразделения 568-го зенитно-ракетного полка Вооружeнных сил России в районе населeнного пункта Раевка Белгородской области.
Согласно информации Генштаба, уничтожение двух пусковых установок С-400 вместе с боекомплектом подтвердили военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ «Чeрный лес».
December 18, 2025