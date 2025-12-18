Трамп пощадил Сьюзи

Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять главу аппарата Сьюзи Уайлс, несмотря на ее скандальное интервью изданию Vanity Fair, в котором она критически отзывается о миллиардере Илоне Маске и вице-президенте Джей Ди Вэнсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Неназванные источники из окружения американского президента рассказали, что тот смеялся над предположениями, что уволит Уайлс, которая на протяжении многих лет была его главным советником.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, президент сказал ей, что она не должна была тратить столько времени на разговор с Vanity Fair, потому что это издание «никогда не относилось к нам хорошо».

«Да, она (Уайлс – ред.) прекрасно справляется со своими обязанностями», – сказал Трамп журналистам, когда его спросили, останется ли она на своей должности.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уайлс «является лучшим главой администрации, о котором президент Трамп мог только мечтать».

Опубликованный во вторник материал Vanity Fair (под пейволом, т.е. платный доступ к контенту – ред.), как утверждается, основан на почти годе общения журналистов с Уайлс, где она высказала ряд откровенных и порой критических замечаний о ближайшем окружении президента США Дональда Трампа.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Уайлс в своем посте в соцсети X назвала статью Vanity Fair «нечестно сфабрикованной нападкой на меня, сотрудников Белого дома, Кабинета министров и лучшего президента в истории».

С постами в поддержку Уайлс выступили и остальные члены администрации президента США.