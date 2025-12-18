USD 1.7000
EUR 1.9964
RUB 2.1129
Трамп пощадил Сьюзи

17:11 115

Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять главу аппарата Сьюзи Уайлс, несмотря на ее скандальное интервью изданию Vanity Fair, в котором она критически отзывается о миллиардере Илоне Маске и вице-президенте Джей Ди Вэнсе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Неназванные источники из окружения американского президента рассказали, что тот смеялся над предположениями, что уволит Уайлс, которая на протяжении многих лет была его главным советником.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, президент сказал ей, что она не должна была тратить столько времени на разговор с Vanity Fair, потому что это издание «никогда не относилось к нам хорошо».

«Да, она (Уайлс – ред.) прекрасно справляется со своими обязанностями», – сказал Трамп журналистам, когда его спросили, останется ли она на своей должности. 

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уайлс «является лучшим главой администрации, о котором президент Трамп мог только мечтать».

Опубликованный во вторник материал Vanity Fair (под пейволом, т.е. платный доступ к контенту – ред.), как утверждается, основан на почти годе общения журналистов с Уайлс, где она высказала ряд откровенных и порой критических замечаний о ближайшем окружении президента США Дональда Трампа.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Уайлс в своем посте в соцсети X назвала статью Vanity Fair «нечестно сфабрикованной нападкой на меня, сотрудников Белого дома, Кабинета министров и лучшего президента в истории».

С постами в поддержку Уайлс выступили и остальные члены администрации президента США.

Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области
Украинские дроны поразили установки С-400 в Белгородской области видео
17:04 319
Турция о скором прекращении войны в Украине
Турция о скором прекращении войны в Украине
16:54 493
Новая модель России осложняет оборону ВСУ
Новая модель России осложняет оборону ВСУ обновлено 16:36
16:36 5298
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
«Русснефть» и «Руснефтегаз» попали под санкции
16:19 684
Вся власть – фашизму!
Вся власть – фашизму! новый поворот
14:50 2053
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах
Рост цен, вероятность девальвации и инвестиции в Карабах прогноз экономиста на 2026 год
15:18 2310
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты
Пашинян предупреждает Грузию: Азербайджан и Армения найдут другие маршруты обновлено 16:08
16:08 7852
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 2580
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 3108
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 2529
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 1674

