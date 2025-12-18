Утраченная картина «Рашид Бейбутов» воссоздана при поддержке Банка ABB

В декабре 2025 года исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося музыкального деятеля Азербайджана Рашида Бейбутова. В связи с этой знаменательной датой при поддержке Банка ABB в Азербайджанском национальном музее искусств состоялась выставка «Цвет голоса», посвященная жизни и творческому наследию великого артиста.

В церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов, депутаты Милли Меджлиса, а также видные представители культуры и искусства страны. В экспозиции были представлены произведения художников из различных стран мира, посвященные Рашиду Бейбутову.

Одним из ключевых экспонатов выставки стал утраченный шедевр азербайджанской живописи — картина «Рашид Бейбутов», созданная в 1975 году народным художником Азербайджана Асафом Джафаровым к 60-летнему юбилею великого артиста. В 1982 году с открытием Шушинской картинной галереи произведение было передано в дар галерее и экспонировалось в ее постоянной экспозиции.

В период оккупации города Шуша в 1992 году, наряду с другими культурными ценностями Азербайджана, данное произведение искусства было утрачено, и его судьба до настоящего времени остается неизвестной. Несмотря на предпринятые поиски, оригинал картины до настоящего времени не обнаружен.

К 110-летию со дня рождения выдающегося артиста по инициативе Банка ABB заслуженный художник Азербайджана Натиг Сафаров воссоздал картину «Рашид Бейбутов» в ее первоначальном художественном облике. Произведение будет передано Банком ABB в дар Шушинской картинной галерее, восстановленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева.